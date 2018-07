Castro accoglie Malika Ayane in concerto all’Alba Locomotive

Carica di ardore e fervore sarà l’attesa di uno degli eventi più desiderati dell’estate salentina, l’Alba Locomotive. Nella notte tra il 28 e il 29 luglio a partire dalle 4,30, la scogliera di Castro anniderà vocalità suggestive in un concerto unico.

Le colonne portanti di questa manifestazione saranno le melodie del Quintetto speciale, composta da Raffaele Casarano (Sassofono), Mirko Signorile (piano), Giorgio Vendola (contrabbasso), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria) e Alessandro Monteduro (percussioni) e, dulcis in fundo, l’inconfondibile intonazione della voce di Malika Ayane.

L’Alba Locomotive fa parte della Trilogia Locomotive (Alba, tramonto, notte) e ha la finalità di diffondere e filtrare la cultura musicale all’interno di luoghi insoliti, nel limite tra i confini e tutto ciò che rappresenta il centro. Siano esse splendide litoranee sia squallidi quatieri.

Il Comune di Castro, per l’occasione, ha predisposto un piano organizzativo dettagliato per rendere facilmente raggiungibile il luogo dell’evento e per facilitarne la fruizione a tutti coloro che volessero prenderne parte.

Itinerario

La serata inizierà qualche ora prima con una serie di iniziative realizzate in collaborazione con il Sac Porta D’Oriente, uno dei sistemi ambientali e culturali della Regione Puglia, nato con l’intento valorizzare la storia, l’arte, la cultura di ben 22 paesaggi della provincia di Lecce, compreso il comune di Castro Marina.

Si inizierà alle ore 22,00 in Piazza Dante con un susseguirsi di eventi artistici e istituzionali. A inaugurare l’evento sarà l’attore Renato Grilli che impersonerà delle poesie per poi avanzare con un dibattito pubblico al quale prenderanno parte, L’Assessore della regione puglia Loredana Capone, il sindaco di Castro Luigi Fersini, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’ingegnere Nicola Panico, Presidente del SAC, Tommaso Faggiano, regista del film “stare sul confine”. In aggiunta, quest’ultimo presenterà un importante concorso di idee “Suoniamo il Sac” all’interno del quale i giovsni musicisti europei under 35 avranno la possibilità di comporre un brano musicale ispirato a cinque tematiche a cinque tematiche quali Mare, Paesaggio, Mito, Storie, Sapori e inviarlo entro il 14 settembre 2018.

Il bando sarà pubblicato a breve sul sito del Locomotive www.locomotivejazzfestival.it e su quello del Sac Porta d’oriente www.sacportadoriente.it. Le cinque migliori composizioni saranno premiate da una giuria d’eccezione composta dai musicisti Raffaele Casarano, Paolo Fresu e Marco Bardoscia e un rappresentante del SAC. Il premio consisterà in un assegno di 500,00 Euro cadauno.

Dopo il dibattito verrà proiettato il film di Faggiano e si attenderà il grande spettacolo musicale che vedrà nascere l’alba del nuovo giorno.

La partecipazione all’evento avrà un costo irrisorio di 2 Euro, donazione che verràinteramente devoluta all’Associazione Genitori Onco-Ematologia pediatrica “Per un sorriso in più” del Vito Fazzi di Lecce. La donazione potrà essere versato esclusivamente ai botteghini solidali posti nei pressi dell’area del concerto.

Sac Porta D’oriente

Il Sac Porta D’Oriente è uno dei sistemi ambientali e culturali della Regione Puglia, creato con l’obiettivo di valorizzare, mettere in rete e gestire i beni ambientali e culturali di 22 comuni attraverso un sistema integrato di attività laboratoriali, allestimenti e comunicazione.

I 22 comuni sopra citati sono: Alessano, Andrano, Bagnolo, Cannole, Giugginaello, Castrignano del Capo, Corsano, Diso, Gagliano, Giuggianello, Giurdignano, Morciano, Muro Leccese, Ortelle, Otranto, Palmeriggi, Patù, Salve, Santa Cesarea Terme, Tiggiano, Tricase, Uggiano.

Il Sac Porta D’Oriente prevede l’organizzazione di percorsi enogastronomici, didattici e di fruizione multisensoriali, nuovi servizi di accoglienza anche in lingua straniera, azioni di miglioramento dell’accessibilità a diversi livelli (linguistica, culturale, enogastronomica, ergonomica), azioni che rendano il patrimonio matetriale e immateriale agente di sviluppo e moltiplicatore di buone pratiche anche per le attività produttive private che operano nel campo della ristorazione, del turismo, della cultura, della ricettività diffusa.

Malika Ayane

Malika Ayane è nata a Milano nel 1984. La sua formazione musicale ha inizio al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove dal 1995 al 2001 studia Violoncello. Parallelamente, fa parte dell’ensemble del Coro di Voci Bianche del Teatro Alla Scala in cui, oltre al ruolo di corista, esegue spesso parti solistiche lavorando, già adolescente, con direttori d’orchestra del calibro di R. Muti, R. Chailly e G. Sinopoli.

Nel 2008 esce il suo primo disco “Malika Ayane” (su etichetta Sugar e prodotto da Ferdinando Arnò). L’album è un crocevia di talenti: il maestro Paolo Conte, che regala a Malika il brano inedito “Fandango”,Giuliano Sangiorgi (autore di “Perfetta”) e Pacifico (che firma “Sospesa” e “Contro vento”). Il disco contiene inoltre due brani “Briciole” e “Il Giardino dei Salici” di cui Malika è co-autrice con Ferdinando Arnò. Il successo radiofonico del singolo “Soul Waver”, scelto come soundtrack del telefilm americano One Three Hill, raddoppia nella più nota versione italiana “Sospesa” (con la partecipazione di Pacifico) ma è con la successiva “Feeling Better”, che resta ai vertici dei brani più trasmessi dalle radio per oltre 4 mesi, che Malika conquista il grande pubblico e riceve una calorosa accoglienza anche dalla critica musicale.

Nel marzo 2009 Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Come Foglie” (testo e musica di Giuliano Sangiorgi, prodotto e arrangiato da Ferdinando Arnò) e vince il Premio Radio e Tv (la canzone è contenuta nella riedizione dell’album omonimo).

Nel febbraio 2010 esce il secondo album “Grovigli” (su etichetta Sugar e prodotto da Ferdinando Arnò) in contemporanea con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ricomincio da qui”, testo scritto da Malika e Pacifico. L’album contiene, oltre ad un duetto con Cesare Cremonini dal titolo “Believe in Love”, anche la già citata reinterpretazione de “La prima cosa bella”, brano che le farà vincere il premio Videoclip Roma Special Award “Cinema Meets Music”.

A settembre 2012 esce l’atteso terzo disco di inediti “Ricreazione”(su etichetta Sugar), il primo da produttrice artistica, che vanta grandi collaborazioni come quelle di Paolo Conte, Pacifico, Tricarico, Boosta, The Niro, Paolo Buonvino e altri. L’album contiene inoltre un brano inedito di Sergio Endrigo (solo nella parte musicale). Il disco, registrato da Donald Hodgson (che vanta collaborazioni con artisti di fama mondiale come Sting), ha avuto il privilegio di ospitare musicisti del calibro di: Bireli Lagrene (chitarrista apprezzato a livello mondiale), Mauro Ottolini (stimato polistrumentista), Vincenzo Vasi (uno dei pochi suonatori di theremin) eDaniele Di Gregorio (noto vibrafonista).

Il 12 febbraio 2014 esce “Naif” il suo quarto disco di inediti, contemporaneamente alla sua partecipazione al 65esimo Festival di Sanremo con il brano “Adesso e qui (Nostalgico presente)” con cui si classifica terza e vince il premio della critica “Mia Martini” per la seconda volta in carriera. Scritto e registrato tra Milano, Parigi e Berlino, “Naif” nasce dalla visione artistica di Malika Ayane e dal lavoro di scrittura musicale di uno straordinario team di autori internazionali ed italiani. Tra i primi Shridhar Solanki (già autore di hits per Carrie Underwood, Craig David, Natalie Imbruglia oltre che per diverse serie tv), l’autrice top seller canadese Simon Wilcox e il francese Françoise Villevieille, già metà del duo Elephant e a sua volta autore di hit per artisti del calibro di Vanessa Paradis. Tra i secondi alcuni tra i nomi più promettenti del momento (Giovanni Caccamo che firma il brano sanremese, Antonio Di Martino) accanto ad alcune certezze del nostro songwriting come Matteo Buzzanca, Bungaro, Cesare Chiodo.

Malika Ayane torna sulla scena musicale dopo due anni di lavoro, e debutta con il nuovo singolo Stracciabudella (Sugar), in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 25 maggio scorso.

Un pezzo di lei, scritto di suo pugno con il musicista Shridhar Solanki, per raccontarci un pezzo di ognuno di noi. Stracciabudella anticipa il nuovo album dal titolo “Domino”, in uscita in autunno.

Data / Ora

Date(s) - 28/07/2018 - 29/07/2018

22:00 - 8:00

Categorie

concerti, eventi

Mappa non disponibile

Ultima modifica: 27 luglio 2018 11:58