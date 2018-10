In Puglia dal 14 al 21 ottobre la “Settimana del Pianeta Terra”

Un’escursione geologica per raccontare dove, come e quando si sono formate le principali rocce del Gargano nell’arco di circa 100 milioni di anni; una passeggiata storica e geologica nelle buie e silenziose gallerie di un’antica cava ipogea unica nel suo genere, e ancora due trekking per esplorare la struttura del territorio carsico murgiano. E infine una giornata di studio e lavoro sul campo per comprendere la sostenibilità della risorsa idrica in relazione ai cambiamenti climatici.

Sono solo alcuni dei Geoeventi in programma in Puglia dal 14 al 21 ottobre per la Settimana del Pianeta Terra, il Festival delle Geoscienze che, per la sesta edizione, accenderà i riflettori sul patrimonio naturale e geologico del nostro paese con centinaia di iniziative in tutto lo Stivale. Sette giorni di manifestazioni sparse in tutta Italia dedicate alla divulgazione scientifica per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della cura del territorio, ma anche per spiegare il ruolo strategico delle geoscienze nella prevenzione dei rischi naturali e nella salvaguardia dell’ambiente, raccontando l’appassionante mondo della ricerca scientifica.

Realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Consiglio Nazionale dei Geologi, per l’edizione 2018 – Anno europeo del patrimonio culturale – la Settimana del Pianeta Terra sarà dedicata a “natura e paesaggio” come parte integrante del patrimonio culturale. Testimonial dell’iniziativa anche quest’anno sarà l’attore Cesare Bocci, il mitico “Mimì” di Montalbano, che in pochi conoscono in qualità di geologo.

Per 6ª edizione della Settimana del Pianeta Terra in Puglia , lunedì 15 ottobre a Bari, si parlerà de La gestione sostenibile della risorsa idrica. L’ Ordine dei Geologi della Puglia e l’IRSA CNR di Bari, in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Bari, organizzano una giornata di studio sui temi della sostenibilità della risorsa idrica in relazione ai cambiamenti climatici, la conseguente tutela e il monitoraggio delle acque sotterranee in Puglia. Studio e lavoro sul campo: dopo una prima parte seminariale, gli studenti divisi in piccoli gruppi potranno seguire i ricercatori nell’esecuzione di prove d’indagini indirette del sottosuolo negli spazi esterni ed esercitazioni laboratoriali sulla determinazione di alcuni parametri chimico-fisici delle acque nel laboratorio di chimica. L’iniziativa intende promuovere la conoscenza idrogeologica del territorio, con particolare riferimento al ruolo delle acque sotterranee, risorsa locale da tutelare e gestire in modo sostenibile.

Il Gruppo Speleologico Ruvese, domenica 14 e domenica 21 ottobre , organizza a Ruvo di Puglia (BA) Percorso nella Geodiversità: due appuntamenti per esplorare la struttura del territorio carsico murgiano, e come essa ne ha condizionato l’evoluzione culturale. Prima tappa: gli “agro-ambienti” sui calcari dell’Alta Murgia che affronterà i temi del sollevamento dell’imponente Grande Scarpata Meridionale (GSM) dell’Alta Murgia, con i suoi dirupi e gli effetti delle ere glaciali, le pietraie, le grotte, e infine gli agro-ambienti che l’uomo ha plasmato a partire da un ecosistema naturale. Seconda tappa: le vie dell’acqua dalla Murgia a Ruvo: le manifestazioni dell’azione dell’acqua e i materiali “geologici”, le loro relazioni con la presenza della città, una voragine scomparsa e una galleria artificiale saranno i temi della seconda passeggiata. La proposta fa parte del programma “Sinergie” che ha lo scopo di integrare diverse competenze e passioni a favore di un miglioramento delle interazioni tra uomo e territorio, e si avvale di una rete di associazioni.

Le rocce e i paesaggi del Gargano saranno i protagonisti del geoevento Un passo indietro… nel tempo, sabato 20 ottobre , a San Marco in Lamis (FG). Un viaggio di divulgazione scientifica per illustrare alcuni dei principali aspetti geologici del Gargano: dalla formazione delle rocce, attraverso la loro deformazione e sollevamento, fino alla modellazione del paesaggio attuale a opera degli agenti geomorfici. Un’escursione geologica per raccontare dove, come e quando si sono formate le principali rocce del Gargano, nell’arco temporale di circa 100 milioni di anni, cosa è successo a queste rocce dopo la loro formazione e perché questo promontorio è fortemente sismico. Infine, si avrà la possibilità di ammirare i vari paesaggi e comprenderne i processi che li hanno generati.

La settimana del Pianeta Terra in Puglia si chiuderà domenica 21 ottobre con Le cave ipogee di Cutrofiano: un patrimonio da scoprire. Il Gruppo Speleologico Neretino organizza un’escursione alla scoperta del patrimonio sotterraneo di Cutrofiano (LE): una passeggiata nelle buie e silenziose gallerie di un’antica cava ipogea. Un mondo scolpito nel tempo dall’attività estrattiva della calcarenite, materiale lapideo detto impropriamente “tufo”, utilizzato sino ai giorni nostri come materia prima dell’edilizia salentina. Un cammino storico e geologico in un panorama ipogeo unico nel suo genere.

“Il Gruppo Speleologico Neretino – dichiara il Presidente Vittorio Marras – propone la divulgazione del il patrimonio delle cave ipogee salentine con la proiezione di un filmato 3D e l’escursione in una cava ipogea nel Comune di Cutrofiano. Le cave ipogee per l’estrazione dei conci di calcarenite da utilizzate nell’edilizia sono una realtà poco conosciuta nel Salento: la Settimana del Pianeta Terra rappresenta un appuntamento importante affinché la comunità comprenda e apprezzi le risorse ambientali e culturali del territorio”.

Di seguito, il dettaglio dei Geoeventi in Puglia

– Adotta un inghiottitoio

Domenica, 14/10/2018 – Ore 9.00 – Escursione

Monte Castellana, Parco Nazionale del Gargano, Località Scurcia, San Giovanni Rotondo (FG)

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– Percorso nella geodiversità – Prima tappa: gli “agro-ambienti” sui calcari dell’Alta Murgia

Domenica, 14/10/2018 – Ore 8.00 – Escursione

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Via Valle Noè 5, Ruvo di Puglia (BA)

Iscrizione obbligatoria entro il 08/10/2018, a pagamento

– La gestione sostenibile della risorsa idrica

Lunedì, 15/10/2018 – Ore 9.15 – Seminario e laboratorio

Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, Via Raffaele Bovio 19/A, Bari

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– L’acqua una risorsa da tutelare

Martedì, 16/10/2018 – Ore 9.00 – Seminario e visita guidata

I.I.S.S. “Leonardo da Vinci”, Via Padre Angelo Centrullo s.n, Cassano delle Murge (BA)

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– Taranto e la ricerca scientifica applicata alle Scienze della Terra: un laboratorio en plein air

Mercoledì, 17/10/2018 – Ore 8.30 – Seminario e laboratorio

Sede del Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia, Via Alcide De Gasperi s.n. (Q.re Paolo VI), Taranto

Iscrizione obbligatoria entro il 28/09/2018, a pagamento

– Acqua: da elemento da “temere” a risorsa da salvaguardare

Giovedì, 18/10/2018 – Ore 9.00 – Seminario

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, Via Martiri di Via Fani 1, Foggia

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– Uso sostenibile della risorsa idrica. Un percorso di economia circolare

Giovedì, 18/10/2018 – Ore 8.30 – Seminario ed escursione

Istituto Tecnico Economico “Polo Commerciale Pitagora”, Via Pupino 10/a, Taranto

Iscrizione obbligatoria entro il 15/10/2018, gratuita

– Tutela del paesaggio e mitigazione dei rischi geologici

Giovedì, 18/10/2018 – Ore 9.00 – Seminario

I.I.S.S. “G. B. Vico”, S.S. 580, Laterza (TA)

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– La tutela dell’ambiente. L’esperienza dell’alternanza scuola lavoro

Venerdì, 19/10/2018 – Ore 8.30 – Seminario

Auditorium Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero”, Viale Dante Alighieri 1, Barletta (BT)

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– Geomorfologia di un territorio in continua evoluzione: tra salvaguardia e fruizione

Venerdì, 19/10/2018 – Ore 9.00-12.30 – Seminario

Comune di Fasano – Sala di rappresentanza, Piazza Ciaia 1, Fasano (BR)

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– I rischi geologici e la tutela del territorio

Venerdì, 19/10/2018 – Ore 9.00 – Seminario

Istituto Istruzione Superiore Secondaria “Galileo Ferraris”, Via Abruzzo 13, Taranto

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– Erosione costiera e difesa delle spiagge

Sabato, 20/10/2018 – Ore 9.15 – 12.15 – Seminario

Liceo Scientifico Banzi – Bazoli (Lecce) Piazza Palio, 63, Lecce

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– Il Salento e l’estrazione della pietra: cave a cielo aperto e cave ipogee

Sabato, 20/10/2018 – Ore 17.00 – Incontro/dibattito e proiezione in 3D

Sala convegni c/o Ex Convento di Sant’Antonio, Via Osanna 1, Nardò (LE)

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

– Un passo indietro… nel tempo

Sabato, 20/10/2018 – Ore 8.30 – 18.00 – Escursione

Sala Conferenze del Museo Paleontologico dei Dinosauri, Borgo Celano,

San Marco in Lamis (FG)

Iscrizione obbligatoria entro il 15/10/2018, gratuita

– Percorso nella geodiversità – Seconda tappa: Le vie dell’acqua dalla Murgia a Ruvo

Domenica, 21/10/2018 – Ore 8.00 – Escursione

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Ruvo di Puglia Via Valle Noè 5, Ruvo di Puglia (BA)

Iscrizione obbligatoria entro il 15/10/2018, a pagamento

– Le cave ipogee di Cutrofiano: un patrimonio da scoprire

Domenica, 21/10/2018 – Ore 8.30 – Escursione

Contrada Signorella, Cutrofiano (LE)

Iscrizione obbligatoria entro il 17/10/2018, a pagamento



