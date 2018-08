50 giovani nei progetti di Servizio Civile Anci Puglia, domani la scadenza del termine

“Un’ esperienza formativa da svolgere direttamente nei Comuni, in settori strategici, al servizio delle comunità” così il presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, ha presentato il nuovo bando per la selezioni di 50 giovani da impiegare in n. 5 Progetti di Servizio Civile

In attuazione del Bando nazionale pubblicato sul sito www.serviziocivile.gov.it/ e del relativo bando regionale, saranno 5 i Progetti di Servizio Civile, da realizzarsi, tra le altre sedi, in numerosi Comuni della provincia di Lecce. Sono Castrì di Lecce, Collepasso, Cursi, Guagnano, Lequile, Palagianello, Neviano, Specchia, Trepuzzi.

I 50 giovani volontari impegnati nei progetti Anci Puglia svolgeranno il Servizio civile nei settori: integrazione sociale, lotta all’evasione e abbandono scolastico e tutoraggio scolastico; educazione e promozione culturale, accesso ai servizi informatici e valorizzazione e promozione del territorio.

I progetti riservano alcuni posti per i candidati con bassa scolarità, ovvero in possesso di diploma di Scuola media secondaria di primo grado.

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di 30 ore; ai volontari sarà corrisposto un rimborso mensile forfettario di € 433,80.

Tutte le informazioni dettagliate relative alla partecipazione, ai requisiti richiesti ed alla selezione, sono reperibili nel Bando pubblicato sui siti www.anci.puglia.it e www.serviziocivile.gov.it .

Scadenza il 28 settembre 2018

Ma c’è da accelerare i tempi perché il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente ad Anci Puglia, Via Marco Partipilo 61 70124 Bari, e-mail serviziocivile@anci.puglia.it– tel 080 5772316.

Ultima modifica: 27 agosto 2018 12:09