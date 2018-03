Cercasi 200 animatori turistici per l’estate 2018: domande entro il 19 marzo

Bella opportunità per chi è in cerca di un’occupazione. EURES (European Employment Services) Lecce del Servizio Politiche attive del lavoro della Provincia di Lecce, comunica che il 20 marzo si svolgeranno a Maglie, presso il Centro per l’Impiego (viale Gallipoli, 67), dalle ore 10 alle ore 17.30, le selezioni per 200 animatori turistici per la stagione 2018 con Equipe Vacanze, società leader nell’animazione turistica in Italia e all’estero.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 19 marzo. L’iniziativa è volta ad offrire a tutti i giovani (e meno giovani) con abilità e competenze nel settore sportivo-audio-musicale ed educativo, un’opportunità formativa e lavorativa nel periodo estivo, che potrebbe poi ripresentarsi per la stagione invernale.

Dettagli e requisiti

I profili ricercati: Capi Animazione, Direttori artistici, Capi Villaggio, Responsabili diurna, Coreografi/e, Ballerini/e, Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori yoga, fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci – deejay, Animatori polivalenti.

I requisiti sono: maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, disponibilità lavorativa per almeno 2 mesi continuativi, attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo.

Per profili tecnici presentarsi con: Capo animazione, capo villaggio e direttore artistico: lista spettacoli, programmi diurni e serali, referenze ed eventuali video e foto. Responsabili diurna: programmi diurni, referenze, eventuali foto e video. Coreografi e ballerini: video e foto /capacità di montare uno spettacolo e ballare. Responsabile mini-junior club: programmi diurni e serali, lista spettacoli, referenze, foto e video. Istruttori fitness e balli: attestati, referenze ed eventuali video. Animatori di contatto e cantanti: demo voce. Scenografi e costumisti: foto, video, referenze. Tecnici audio, luci, dj: referenze.

Come candidarsi

Per candidarsi occorre inviare il curriculum con foto obbligatoria a: eures@provincia.le.it con oggetto “Equipe vacanze”, entro il 19 marzo. Nel curriculum bisogna specificare la disponibilità lavorativa; se i curriculum non saranno corredati di foto verranno scartati. Il lavoro va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei. Possono presentarsi anche animatori turistici alla prima esperienza, in quanto è previsto un programma di inserimento e formazione aziendale. L’assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo di compenso pattuito, vitto, alloggio e divisa; periodo lavorativo: maggio- ottobre 2018. Sedi di lavoro: Sardegna, Grecia, Basilicata, Puglia, Calabria, Trentino e Veneto.

