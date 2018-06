Campionato Nazionale Forense, scatta la fase finale: a Pescara anche l’ASD Avvocati Lecce

Si terrà dal 16 al 23 di giugno, in Abruzzo a Pescara, la fase finale del 47° Campionato Nazionale Forense, e la manifestazione vedrà ancora una volta protagonista l’A.S.D. Avvocati Lecce, pronta a difendere il titolo di campione d’Italia dopo il trionfo dello scorso anno.

Il torneo, ormai giunto alla 47esima edizione, organizzato dall’associazione “Io Gioco Legale” presieduta dall’Avv. Giuseppe Mastrangelo di Cosenza e dal Prof. Luigi Melica di Lecce, e svolto sotto l’egida del Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti Puglia, vedrà confrontarsi gli avvocati leccesi, qualificatisi al secondo posto nel girone eliminatorio dietro ai colleghi di Cosenza, con gli avvocati dei fori di Bari, Pescara, Torre Annunziata e Trani, in un girone all’italiana all’esito del quale le prime due classificate andranno a disputare le semifinali con le migliori classificate del secondo girone, composto da Cosenza, Palermo, Foggia, Barletta e Tivoli.

Tutte le gare verranno disputate presso il centro sportivo “Poggio degli Ulivi” a Città Sant’Angelo (PE), sede d’allenamento della società Pescara Calcio, ed anche quest’anno la storica squadra dei legali salentini, che ha tra i suoi fondatori anche l’attuale Presidente dell’U.S. Lecce Avv. Saverio Sticchi Damiani, per provare a riconfermarsi ancora una volta campione d’Italia dopo i successi del 2013, del 2015 e del 2017, non lascerà nulla di intentato.

La storica squadra leccese, che quest’anno dovrà far fronte alle varie assenze del capitano Dell’Anna Francesco e di Antonucci Fabio, Camassa Francesco, Presicce Federico, Macagnino Marco, Lecci Michael e Mariano Francesco, tutti fuori per infortunio, sarà chiamata alla difficile riconferma nella propria categoria.

La rosa, che annovera tra le proprie fila avvocati, giovani praticanti e studenti di giurisprudenza, e che sarà guidata dal mister Marseglia Francesco, con l’aiuto del preparatore dei portieri Tornese Pino, sarà composta da: Palumbo Daniele, Papadia Simone, Caramia Antonio, Corvaglia Alberto, Massari Leonardo, Cataldi Andrea, D’Ospina Enrico, Greco Vincenzo Alessandro, Cappelli Roberto, Ficocelli Davide, Viggiani Francesco, Renna Mimmo, Bardoscia Fabio, Dettù Mattia, Torricelli Marco, Mariano Giuliano, Maci Cosimo, Caraccio David, Castelluzzo Marco, Filieri Pietro, Bizzarro Giuseppe, Marti Paride, Corvaglia Arcangelo, Putignano Luca, Portaccio Andrea e Conte Sebastiano, oltreché dai fuoriquota Negro Massimo e Giacomazzi Guillermo, ex capitano dell’U.S. Lecce in serie A.

La partecipazione dell’A.S.D. Avvocati Lecce alla fase finale del campionato nazionale di categoria è stata garantita dal sostegno ricevuto dai main sponsors “CARNIVORI – BARBA GRILL” con sede in Lecce alla via XX settembre n. 7 e “C.A.M. S.R.L. – Mercedes Benz Service” con sede in Lecce alla via Portogallo n. 16 presso la zona industriale, concessionaria auto ed officina leader nel settore, nonché dal contributo da parte di Banca Popolare Pugliese – filiale di Lecce in via XXV Luglio n. 31.

