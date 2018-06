Campionato Nazionale Forense, per gli Avvocati di Lecce domani sarà dentro o fuori

Cammino complicato per i campioni d’Italia in carica dell’A.S.D. Avvocati Lecce nelle fasi finali del 47esimo Campionato Nazionale Forense, dopo il tour de force dei primi tre giorni. Presso l’impianto sportivo “Poggio degli Ulivi” di Montepulciano (Pescara), le toghe leccesi, guidate dal mister Marseglia Francesco, nella prima gara di sabato 16 hanno affrontato nel girone eliminatorio i colleghi di Torre Annunziata, pareggiando per 1-1: al gol di Caraccio, arrivato nella prima mezz’ora di gara, hanno risposto gli avversari con un gol-beffa a trenta secondi dalla fine, grazie ad un tap in evidente posizione di fuorigioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella seconda gara di domenica 17, gli avvocati di Lecce hanno affrontato i colleghi di Bari nel derby pugliese per eccellenza: partita terminata con il bugiardo punteggio di 3 a 1 per la compagine barese, riuscita a fatica a rimontare il gol di Maci dopo le 2 espulsioni di Cappelli e Dettú.

Nella terza gara, disputata ieri, infine, contro il Trani, Lecce ha ottenuto la vittoria per 1 a 0 grazie al gol del solito Maci, così guadagnando la qualificazione alla Coppa Italia di categoria. Per ottenere il pass alla semifinale scudetto del Campionato Nazionale, prevista per venerdì 22, Lecce dovrà superare i padroni di casa del Pescara, già sconfitti nella finale dello scorso anno per 2-0, nella gara prevista per domani. Servirà una grande prova, oltre anche a un perfetto incastro di risultati altrui per poter continuare a cullare il sogno del terzo scudetto consecutivo.

La rosa leccese è composta da: Palumbo Daniele, Papadia Simone, Caramia Antonio, Corvaglia Alberto, Massari Leonardo, Cataldi Andrea, D’Ospina Enrico, Greco Vincenzo Alessandro, Cappelli Roberto, Ficocelli Davide, Viggiani Francesco, Renna Mimmo, Bardoscia Fabio, Dettù Mattia, Torricelli Marco, Mariano Giuliano, Maci Cosimo, Caraccio David, Castelluzzo Marco, Filieri Pietro, Bizzarro Giuseppe, Marti Paride, Corvaglia Arcangelo, Putignano Luca, Portaccio Andrea e Conte Sebastiano, oltreché dai fuoriquota Negro Massimo e Giacomazzi Guillermo, ex capitano dell’U.S. Lecce in Serie A, e dagli assenti Antonucci Fabio, Dell’Anna Francesco, Camassa Francesco, Presicce Federico e Macagnino Marco.

“La partecipazione dell’A.S.D. Avvocati Lecce alla fase finale del campionato nazionale di categoria – spiegano i legali salentini – è stata garantita dal sostegno ricevuto dai main sponsors “CARNIVORI – BARBA GRILL” con sede in Lecce alla via XX settembre n. 7 e “C.A.M. S.R.L. – Mercedes Benz Service” con sede in Lecce alla via Portogallo n. 16 presso la zona industriale, concessionaria auto ed officina leader nel settore, nonché dal contributo da parte di Banca Popolare Pugliese – filiale di Lecce in via XXV Luglio n. 31″.

Ultima modifica: 20 giugno 2018 14:38