“Kick Off”, parte domani il progetto del più grande Centro Sportivo a Lecce

Domani dunque, il giorno tanto atteso. “Kick Off” apre i battenti (situato nel territorio di Cavallino, nei pressi del Bricoman) con a disposizione una vasta offerta di servizi. Un campo di gioco per gli appassionati di calcio a 11, ma anche due campi di calcio a otto e tre da sei.

Non solo campi da calcio, ma anche altri due campi da Padel, sport che, ha preso ormai piede.

Tuttavia, trattandosi del più grande Centro Sportivo, ciò non basta. Ragion per cui, all’interno, si potrà trovare anche un’ampia stanza adibita per la scelta dei corsi.

Durante l’estate, si potrà anche nuotare, poiché, la struttura, offre anche una piscina esterna.



A completare la formazione, ci sarà una nutrizionista che collaborerà a stretto contatto.

A tutti questi compiti, si è aggiunto un dettaglio davvero particolare. Negli spogliatoi, saranno presenti le docce emozionali.

“Kick Off” non è solo questo. Vi è perfino uno spazio interamente dedicato alla possibilità di lasciare i bambini a giocare. Per chi invece, l’estate, ha voglia di far passare al proprio bambino delle giornate all’insegna del divertimento, potrà tranquillamente farlo grazie al campus che ospiterà tutti i bambini dai 4 ai 14 anni. Lo stesso al quale si appoggeranno le piccole promesse del “U.S. Lecce”

Infine, al completare la grande conformazione, un bar e un ristorante-braceria.

Riccardo Ciccarese

Ultima modifica: 30 maggio 2018 18:25