La Volley Magik Copertino si affida a mani sicure, ingaggiata Claudia Stincone

La Volley Magik Copertino appone il primo importante tassello nell’allestimento dell’organico che disputerà il prossimo campionato di Serie B2. Dopo aver confermato ufficialmente il tecnico Enrico Quarta alla guida della squadra, la società presieduta da Christine Vernaglione ha ingaggiato la forte palleggiatrice Claudia Stincone proveniente dalla San Giustino Volley.

L’atleta nativa di Poggiardo, classe 1992 per 180 centimetri di altezza, è cresciuta nelle giovanili del Castelfidardo dove a sedici anni ha esordito in B1 e poi ha militato due anni in B2. Nel 2012 è passata al Filottrano dove è stata protagonista di tre stagioni tra B1 e A2, per poi passare al Perugia in B1. Lo scorso anno è stata uno dei punti di forza del San Giustino dove ha disputato l’ultima stagione in B1.

«Sono estremamente contenta di sposare il progetto della società – dichiara Claudia Stincone – anche perché, essendo molto empatica, ho avvertito fin dai primi contatti serietà, voglia di lavorare ed entusiasmo. Inoltre, la possibilità di giocare vicino casa è sempre stata qualcosa che avrei voluto provare e credo che questo sia l’anno giusto».

Con questo primo ingaggio, la dirigenza del sodalizio copertinese ha voluto fortemente affidarsi a mani esperte e sicure per poter approntare un organico all’altezza della categoria che consenta di disputare un campionato di buon livello cercando di dare continuità a quanto fatto di buono l’anno scorso.

«Con l’ingaggio di Stincone – commenta il vicepresidente Mauro Gala – abbiamo un riferimento importante in un ruolo fondamentale oltre che un’arma sia a muro che a servizio. Non è stata una trattativa facile in quanto l’atleta aveva diverse richieste da squadre di categoria superiore e siamo molto soddisfatti che abbia deciso di sposare il nostro progetto. Claudia Stincone è una giocatrice talentuosa che riteniamo possa far bene all’interno della squadra e dare il suo importante contributo per fare un salto di qualità anche in termini di esperienza».

