Volley Magik Copertino, ufficiale la conferma di coach Enrico Quarta

La notizia era attesa da giorni, ma ora è diventata ufficiale. L’allenatore della Volley Magik Copertino per la prossima stagione sarà ancora Enrico Quarta.

Il presidente del sodalizio gialloblu Christine Vernaglione ha dunque scelto di confermare l’allenatore che negli ultimi due anni ha centrato l’obiettivo del doppio salto di categoria dalla Prima Divisione alla Serie B2. A favore del tecnico salentino hanno pesato il risultato ottenuto, la grinta che ha messo in questa sua esperienza e la grande voglia di emergere con una società ambiziosa come quella copertinese.

«Dopo aver vissuto una grande stagione – afferma il presidente della Volley Magik, Christine Vernaglione – la conferma di Enrico Quarta è la testimonianza che la scelta fatta lo scorso anno era quella giusta. Conoscevamo bene le qualità del mister dopo i due anni passati con noi e la fiducia che abbiamo riposto in lui è stata ripagata in pieno. Enrico si è rivelato come la figura ideale per il nostro progetto, sia sul piano tecnico che su quello umano, dimostrandosi pronto per guidare la squadra anche in questa nuova avventura nella quarta serie nazionale».

Nel curriculum di Quarta, oltre alla doppia promozione e la final four di Coppa Puglia con la Volley Magik Copertino, figura anche una promozione in Serie B2 con la San Luca Volley, una finalissima promozione per l’accesso in B2 e una finale di Coppa Puglia con la Pallavolo Spongano, oltre a numerose vittorie nei campionati giovanili.

«Ho accettato con rinnovato entusiasmo – dichiara Enrico Quarta – la proposta della società copertinese di disputare insieme il campionato di serie B2 Nazionale, dopo due stagioni storiche per l’intero movimento, rigettando di buon grado proposte da altre società. Intendo ringraziare pertanto la presidente Vernaglione, il suo vice Mauro Gala e Francesco Cipressa, autentico fondatore del progetto Magik, per la fiducia che hanno riposto in me sin dalle origini del progetto. Ora è necessario spostare l’attenzione sulla programmazione della prossima stagione, che ci vedrà impegnati in un campionato estremamente competitivo, considerato il tasso tecnico e i movimenti che ad oggi mi sono noti. Per questa ragione, sono a lavoro insieme alla società per allestire una squadra in grado di ben figurare rispettando il budget a disposizione. Una volta allestito l’organico sarà fondamentale sviluppare un programma di lavoro attento e meticoloso, con l’attenzione ai dettagli, questi ultimi sicuramente decisivi per sfruttare le risorse a nostra disposizione. Resto fermo sui miei principi: lavoro intenso in palestra e sacrificio del singolo per l’intera squadra è quello che ho chiesto e chiederò alle mie atlete per tutta la durata della competizione».

Dopo aver confermato il tecnico, la società è costantemente impegnata per l’allestimento dell’organico per la prossima stagione 2018/2019. Si lavora sulle conferme di alcune atlete che hanno ben figurato lo scorso anno e, inoltre, si punta a rinforzare la squadra con elementi di esperienza che possano garantire di disputare un campionato all’altezza della categoria.

Ultima modifica: 6 luglio 2018 11:30