Volley Magik Copertino, domenica 7 ottobre la presentazione ufficiale

Mentre si avvicina il debutto nel campionato nazionale di Serie B2 2018/19, arriva il momento della presentazione ufficiale del roster e dello staff tecnico della Volley Magik Copertino. Domenica 7 ottobre, l’Antica Cantina Cupertinum ospita la passerella iniziale della squadra gialloblu, il primo atto della nuova stagione sportiva che prenderà il via a metà ottobre.

A partire dalle 10.30, il programma, oltre alla presentazione delle atlete e dei tecnici, prevede anche il saluto istituzionale del vicesindaco di Copertino, Laura Alemanno, la presentazione dello staff dirigenziale presieduto da Christine Vernaglione, la presentazione del main sponsor Ecotecnica che darà il nome alla squadra, il lancio della campagna di tesseramento per i soci sostenitori, la presentazione del media partner ufficiale LecceNews24. Al termine della presentazione, ci sarà un momento di aggregazione organizzato dalle aziende locali partner del sodalizio pallavolistico copertinese. La conduzione dell’evento è affidata alla professionalità della giornalista sportiva Carmen Tommasi, apprezzato volto di TeleRama.

«Siamo molto emozionati – dichiara il presidente della Volley Copertino, Christine Vernaglione – e carichi allo stesso tempo. Ci stiamo affacciando su un palcoscenico nuovo per noi e non vediamo l’ora di iniziare. È stata un’estate di lavoro intenso sotto tanti punti di vista, e i grandi passi fatti da questa società in così poco tempo ci fanno ben sperare per il futuro. Ci teniamo a presentare alla città la nuova squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B2 e lo facciamo con orgoglio: è la prima volta, infatti, che una squadra femminile di Copertino partecipa a un campionato nazionale di pallavolo. Tengo, inoltre, a ringraziare gli sponsor che fin qui non hanno fatto mancare il loro appoggio e il loro sostegno, con la consapevolezza che questa squadra darà ampia visibilità alla città e a tutto il territorio salentino».

Nel frattempo, il gruppo agli ordini di coach Enrico Quarta sta proseguendo il lavoro di preparazione atletica e tecnica in vista della prima partita di campionato che si svolgerà sabato 13 ottobre per affrontare in trasferta la Pieralisi Volley Jesi.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018 12:39