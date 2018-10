La Pallacanestro Frata Nardò rinvia l’appuntamento con il successo, esulta Pescara

Torna a mani vuote la Frata “Andrea Pasca” Nardò dalla trasferta di Pescara. Al Pala Elettra l’Amatori si impone per 96-77 nel primo valzer del campionato di Serie B girone C 2018/19. Un confronto ricco di ex (coach Quarta e Drigo da una parte, Potì dall’altra) tra due squadre diverse ma bene attrezzate: in gran parte rinnovata quella granata, solida e puntellata in estate la compagine abruzzese di coach Rajola.

Ciò che ha fatto la differenza nell’economia del match, oltre alla qualità dei singoli (su tutti Serafini, autore di 23 punti), sono state atletismo e fisicità dei padroni di casa, praticamente in controllo per tutto l’arco del match. Solo nei primi 7′ Bonfiglio – top scorer granata con 22 punti – e compagni hanno tenuto il passo dell’Unibasket. A coach Quarta restano diverse indicazioni, positive e negative. Alcuni limiti su cui lavorare, qualche “regalo” di troppo in fase difensiva, imprecisioni davanti: carte che non hanno giocato a favore della Frata Nardò al cospetto di una Amatori Pescara mortifera al tiro.

Sarà una squadra di vertice nel girone C, quella abruzzese, e quella di domenica scorsa è stata sicuramente una sconfitta preventivabile. Ciò non rappresenta una scusante per i granata, ma è la realtà di un campionato tosto che anche nel prossimo turno pone capitan Dell’Anna e soci dinanzi ad un nuovo osso duro: Civitanova Marche (palla a due alle ore 18 al Pala “Andrea Pasca”), reduce dal netto 89-64 contro Campli.

Tabellino

Unibasket Amatori Pescara: Serafini 23 (8/9, 1/1), Potì 15 (3/6, 3/5), Leonzio 13 (3/3, 1/5), Caverni 13 (2/7, 3/4), Micevic 12 (6/8, 0/0), Carpanzano 9 (3/5, 0/1), D’Eustachio 5 (1/1, 1/1), Del Sole 4 (2/4, 0/0), Capitanelli 2 (1/7, 0/1), Di Donato 0 (0/0, 0/0), Toro 0 (0/0, 0/0), Facciolà 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11/14 – Rimbalzi: 44 7 + 37 (Serafini 12) – Assist: 18 (Leonzio 5)

Pallacanestro Frata Nardò: Bonfiglio 22 (4/6, 3/9), Drigo 13 (2/8, 1/5), Mastrangelo 12 (3/7, 2/7), Ingrosso 12 (3/5, 1/5), Visentin11 (4/9, 0/0), Banach 4 (2/5, 0/0), Provenzano 2 (0/2, 0/0), Dell’Anna 1 (0/3, 0/0), Razzi 0 (0/0, 0/2), Scardino 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 20/26 – Rimbalzi: 37 15 + 22 (Drigo 12) – Assist: 10 (Bonfiglio, Ingrosso 3).

Ultima modifica: 8 ottobre 2018 12:14