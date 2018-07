La Volley Magik Copertino si arricchisce di un nuovo tassello, arriva Martina Lanza

La Volley Magik Copertino piazza il secondo colpo di mercato. Dopo l’ingaggio della palleggiatrice Claudia Stincone, la società guidata da Christine Vernaglione è riuscita a strappare il “si” della laterale Martina Lanza, reduce da un buon campionato di B1 nelle fila del Cerignola.

Classe 1997 per 180 centimetri di altezza, la giocatrice originaria di Massafra è cresciuta nella squadra della sua città dove, nella stagione 2011-12, ha vinto il campionato di Prima Divisione Giovani raggiungendo la promozione nel campionato regionale di Serie D. Nella stagione successiva arriva il grande salto in A2 con San Vito dei Normanni, dove vince il campionato provinciale Under 16 e partecipa alle finali nazionali. Poi le esperienze a Cutrofiano, Benevento e Triggiano sempre in B2, prima di approdare alla società dauna con cui ottiene una promozione in B1 nella stagione 2016/2017.

«Ho deciso di sposare questo progetto – dichiara Martina Lanza – perché ho sentito parlare molto bene della società di Copertino. Nel mondo dello sport è molto importante vivere in un ambiente sano e prolifico e credo che a 21 anni la squadra gialloblu per me rappresenta un’occasione per poter fare bene. Mi auguro di poter dare il mio contributo per disputare un campionato all’altezza delle aspettative».

La società gialloblu sta lavorando incessantemente per completare la rosa che sarà a disposizione di coach Enrico Quarta e nei prossimi giorni sono attese importanti novità circa la riconferma di alcune atlete che lo scorso anno sono state protagoniste del salto di categoria.

Ultima modifica: 10 luglio 2018 10:37