Basket, al via il campionato Regionale di Serie D. A Lecce è subito derby

Per gli appassionati di basket l’attesa è finalmente terminata. Dopo alcuni mesi di pausa, parte domani la stagione cestistica 2018/2019. Da domenica 7 ottobre fari puntati su tutti i campionati e il sipario si apre anche sul torneo di Serie D Regionale.

In Salento si parte alla grande, grandissima. Sul parquet del Pala Ventura andrà in scena la stracittadina tra New Basket Lecce di coach Carlos Sordi e La Scuola di Basket di coach Larry Leopizzi.

Spazio ai giovani nel primo roster. A fare parte della compagine, infatti, cinque ragazzi Under 18 provenienti dal Settore Giovanile nel quale, tra l’altro, ancora militano.

Tutti e cinque gli under sono reduci dalla seconda edizione dell’Intensive Camp for Young 2018 della New Basket Lecce, dove, per due settimane, dal 14 al 27 luglio, agli ordini di coach Sordi e Roberta Scialpi, vero e proprio motore propulsivo dell’iniziativa, 48 giovani e giovanissimi novelli cestisti salentini, tra attivazioni, allenamenti, lezioni, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle, hanno messo tanto fieno in cascina per migliorare le performance durante la stagione agonistica e cercare di diventare un domani non tanto prossimo, futuri Lebron James. Il tutto, naturalmente anche all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello spirito di squadra.

Presso la struttura tensostatica di Cavallino hanno svolto attività diversificate: dal miglioramento del gesto tecnico, a percorsi di mental coaching, dall’aggiornamento nell’ambito del nutrizionismo e dell’educazione alimentare alla fondamentale attività fisico-motoria in palestra. Il tutto per otto ore giornaliere.

Importante per la buona riuscita dell’iniziativa il sostegno di Tap, che ha contribuito alla realizzazione dell’ultima edizione dell’Intensive Camp incrementandone qualità e prestigio. Il sostegno è stato finanziato con i fondi del bando Tap Start, stanziati per venire incontro alle esigenze di varie realtà del terzo settore.

“L’impegno di Tap per il territorio prosegue con sempre più rinnovati entusiasmo ed energia. Quelle a cui abbiamo dato vita sono una serie di misure in cui crediamo tantissimo e che formano i giovani salentini dal punto di vista umano e caratteriale”, ha affermato Piero Seracca Guerrieri, Sei Manager Tap.

“Abbiamo la presunzione, la voglia, l’interesse a fare sì che il territorio cresca con i ragazzi con un rinnovato spirito di gruppo sportivo.

I giovani della New Basket Lecce rappresentano le nuove energie, non per nulla il nostro nuovo programma si chiama ‘Energie’ ed è focalizzato a stimolare sempre più le nuove leve a crescere sul territorio e per il territorio di riferimento che ne ha tanto bisogno”.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018 12:21