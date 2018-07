Il circuito Salento Gold 2018 fa tappa a Copertino, appuntamento al Parco della Grottella il 19

Far conoscere il territorio salentino attraverso la corsa, attività sportiva sempre più in crescita a livello nazionale. È questo l’obiettivo del Salento Gold 2018, circuito di 23 gare podistiche organizzato da diverse associazioni sportive dilettantistiche sotto l’egida della Fidal.

Dopo Borgagne, Ugento, Santa Maria di Leuca, Porto Selvaggio, Trepuzzi e Minervino, il circuito fa tappa a Copertino dove giovedì 19 luglio l’Associazione Sportiva Nuova Atletica Copertino, con il patrocinio del Comune di Copertino e del Comitato Provinciale del Coni, promuove la 4a edizione di “Corri a Copertino”, gara di 6 km con partenza e arrivo nella splendida cornice del Parco della Grottella.

Il progetto è stato promosso per la prima volta nel 2016 ed è stato talmente apprezzato dalle società che vi hanno preso parte che ha registrato un progressivo incremento della partecipazione, con una media di 600 atleti a gara e un totale di quasi 9mila persone, tesserate per 207 società provenienti da tutta Italia, che hanno preso parte ad almeno una singola competizione. Tra i vari atleti spiccano alcuni nomi eccellenti che hanno partecipato anche alle maratone di New York, Roma, Firenze e Milano.

«Ci apprestiamo a organizzare la quinta gara podistica in quattro anni di vita della nostra associazione. Il nostro scopo – dichiara il presidente della Nuova Atletica Copertino, Piero Miccoli – è quello di vivere una serata di sport in uno splendido scenario come quello del Parco della Grottella, luogo dove molti nostri concittadini si concentrano per allenarsi correndo o semplicemente per passeggiare. Il nostro è un movimento in continua ascesa e Salento Gold rappresenta la migliore vetrina per poter osservare da vicino i campioni di livello nazionale».

La partecipazione al circuito è aperta a tutte le società e agli atleti in regola con l’affiliazione Fidal per l’anno 2018 e al termine della competizione, in base ai punteggi accumulati dalle squadre e dagli atleti, saranno stilate le classifiche di società e individuali che decreteranno i vincitori della manifestazione.

Dopo la tappa di Copertino, il circuito toccherà Specchia, Tuglie, Spongano, Uggiano La Chiesa, Salice Salentino, Magliano, Ruffano, Surbo, Monteroni, Novoli, Racale, Leverano, Calimera, Castrignano de’ Greci, Arnesano per poi concludersi il 30 dicembre a Otranto con la 1a Maratonina dell’Alba dei Popoli.

