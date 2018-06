Al via a Lecce TPRA “Super Slam Roland Garros”, appuntamento all’Out Line dall’8 al 10 giugno

Ritorna a Lecce, l’evento più atteso dagli amanti del tennis amatoriale, il torneo TPRA “Super Slam Roland Garros” che si svolgerà dall’8 al 10 giugno presso il C.T. Out Line.

Oltre 200 tennisti che arriveranno da ogni parte d’Italia si sfideranno a colpi di racchetta sui campi in terra rossa del circolo salentino.

L’evento rientra all’interno del circuito nazionale del TPRA, che tratta gli amatori alla stregua dei professionisti, valorizzando tornei e personaggi con un sito ad hoc e tante idee innovative.

Una community di tennisti che consente di prenotare il campo on-line e di trovare partner di gioco nella propria zona per scambiare due palleggi, allenarsi o disputare qualche bel match. Si passa, poi, a un sistema che inserisce il concetto del circuito di tornei, di classifica computerizzata.

Insomma, una di quelle novità che tiene inchiodati al computer al ritorno dalla partita della settimanale con il proprio amico/avversario, per capire bene dove, come e perché si è perso e, soprattutto, quando si potrà rimediare.

Questo è il TPRA che giungerà per la seconda volta in Salento grazie all’impegno del Presidente Marcello Congedo.

Start venerdì 8 giugno, si prosegue fino a domenica, passando per la festa in programma sabato sera alle 21.30. Nella giornata finale inoltre è prevista anche la presenza delle telecamere di Supertennis che riprenderanno in diretta gli incontri dell’ultima fase. Un modo questo per far sentire i tennisti della domenica un po’ più vicini a Federer e Nadal e Novak Đoković .

Ultima modifica: 5 giugno 2018 11:33