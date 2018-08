Volley Magik Copertino, è Alessia Distaso il secondo palleggiatore

Si va completando il puzzle della Volley Magik Copertino per la prossima stagione 2018/2019 che vedrà la squadra di mister Quarta disputare il campionato di Serie B2. La dirigenza del sodalizio gialloblu ha, infatti, inserito il decimo tassello nel roster assicurandosi le prestazioni sportive della palleggiatrice Alessia Distaso che prende il posto in cabina di regia al fianco di Claudia Stincone.

La giocatrice di Margherita di Savoia, classe 1997 per 177 centimetri di altezza, è cresciuta nelle fila della A.S. Volley Barletta con cui ha disputato tutta la trafila dei campionati giovanili fino a debuttare in Serie C nella stagione 2014/2015. Lo scorso anno è stata uno dei punti di forza della Nelly Volley Barletta in Serie D con cui si è messa in evidenza per continuità di prestazioni e capacità tecniche, raggiungendo la finale playoff.

La scelta del sodalizio gialloblu è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della dirigenza guidata da Christine Vernaglione che sta lavorando assiduamente per costruire una squadra con un organico competitivo e solido fin dalla panchina.

Per la Distaso, al suo primo campionato di Serie B2, sarà un’importante occasione di crescita umana e sportiva. «Sono molto felice dell’opportunità che mi è stata data dalla Magik Copertino. Ho sempre visto questa serie come un obiettivo e sono sicura che ripagherò la fiducia della società impegnandomi fuori e dentro il campo come ho sempre fatto in questo magnifico sport».

Ultima modifica: 17 agosto 2018 10:28