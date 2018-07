La Volley Magik Copertino piazza il quarto colpo. Arriva Chiara Albano

Altro arrivo in casa Volley Magik Copertino. Farà parte del roster 2018-2019 che disputerà il prossimo campionato di Serie B2 la giovane centrale Chiara Albano proveniente dalla Planet Volley Catania con cui ha disputato la scorsa stagione in B1.

L’atleta originaria di Porto Cesareo, classe 1999 per 185 centimetri di altezza, ha mosso i primi passi nella squadra della sua città per poi passare a Leverano dove ha disputato un campionato di Prima Divisione. Ha poi indossato le casacche della Mesagne Volley in serie C e Certosa Pavia in B2, prima di passare alla squadra etnea con cui ha disputato la prima stagione in B2 contribuendo in maniera determinante al salto di categoria.

«Mi piace molto il progetto di questa mia nuova società – ha dichiarato Chiara Albano – e inoltre sono molto contenta di tornare a giocare vicino casa dopo tre anni. Sono pronta a cominciare questa nuova avventura e insieme alle mie compagne di squadra cercheremo di raggiungere gli obiettivi stagionali»

.Con il quarto colpo di mercato messo a segno dalla società copertinese, prende dunque forma la squadra per la prossima stagione, dopo gli arrivi della palleggiatrice Claudia Stincone, della laterale Martina Lanza e della centrale Antonella Piarulli. La dirigenza del sodalizio gialloblu sta lavorando incessantemente per completare la rosa che sarà a disposizione di coach Enrico Quarta e nei prossimi giorni sono attese importanti novità di mercato sia sul fronte degli ingaggi che su quello delle riconferme.

