La Volley Magik Copertino non si ferma più, ingaggiata anche Jessica La Rocca

Mossa dopo mossa sta nascendo il roster della Volley Magik Copertino in vista del prossimo campionato di Serie B2. Dopo aver portato a buon fine ben quattro trattative, la dirigenza gialloblu ha perfezionato un’altra importante operazione di mercato con l’ingaggio della forte centrale Jessica La Rocca proveniente dalla Volley Maglie.

La giocatrice originaria di Sperlonga, classe 1988 per 187 centimetri di altezza, ha alle spalle un lungo e prestigioso curriculum. Cresciuta nelle fila della Volley Gaeta, ha giocato per diversi campionati anni in B2 e B1 con le casacche di Sabaudia e soprattutto Terracina dove è rimasta per sette stagioni. Nella stagione 2015-2016 veste la maglia della San Giustino Volley in B1 per poi passare l’anno successivo con l’Europea 92 Isernia sempre nella terza serie nazionale. La scorsa stagione è stata un punto di forza della Volley Maglie in B1.

Si tratta di un’atleta dal grande potenziale che sa essere molto efficace sia in attacco che a muro in virtù della grande stazza fisica.

«Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Ho scelto la Magik Copertino – ha dichiarato Jessica La Rocca – perché mi hanno parlato molto bene di questa società neopromossa che ha tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Stanno costruendo una buona squadra e sono molto contenta di farne parte. La società ha mostrato fin da subito molto interesse nei miei confronti e ricambierò mettendoci il massimo dell’impegno e della grinta».

Intanto, proseguono senza sosta i contatti del sodalizio copertinese che è al lavoro per piazzare altri colpi di mercato in attacco e in difesa. Dopo il completamento dell’organico, si passerà a valutare le atlete che faranno parte del parco under.

