Volley Magik Copertino, rinnova il “martello” Simona Romano

Nuovo innesto in banda per la Volley Magik Copertino. Dopo la conferma di Anna Paola Greco, è la volta di Simona Romano che farà ancora parte del pacchetto schiacciatori del roster gialloblu per la seconda stagione consecutiva. Una conferma importante sia dal punto di vista tecnico che da quello dello spogliatoio vista l’esperienza e le capacità dimostrate nel corso della cavalcata vincente che ha visto la squadra copertinese approdare nella quarta serie nazionale.

In questa fase di mercato, infatti, la dirigenza del sodalizio presieduto da Christine Vernaglione sta lavorando assiduamente per mettere nero su bianco con le principali protagoniste della esaltante stagione trascorsa per consegnare alle cure di mister Quarta una squadra competitiva.

La giocatrice originaria di San Pietro Vernotico, classe 1984 per 175 centimetri di altezza, vanta un lungo curriculum che l’ha vista protagonista per diversi anni nei campionati di Serie B1 e B2 con le casacche di Amatori Brindisi, Ostuni, Rota Mercato San Severino, Pallavolo Orlandina, Volley Rossano, Volley Scafati, Lamezia Volley, Bisignano, Cav Gallico e Pallavolo Brindisi.

«Dopo la strepitosa e meritata vittoria del campionato – ha dichiarato Simona Romano – è stato quasi doveroso da parte mia restare in questa splendida società. Sono sicura che anche quest’anno ci toglieremo qualche soddisfazione e faremo del gruppo la nostra forza. Sono ovviamente felice di ritrovare mister Enrico Quarta e la mia compagna e amica nonché capitano Anna Paola Greco».

Ultima modifica: 21 agosto 2018 12:04