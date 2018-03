Volley Magik Copertino, tre punti preziosi a Barletta. Diciassettesima vittoria in campionato

Importantissimo colpo esterno della Volley Magik Copertino che espugna il difficile campo della Boasorte Volley Barletta superando, almeno sul piano del risultato, la delicata trasferta in terra ofantina. La squadra copertinese è riuscita ad aggiudicarsi il match dopo tre set intensi a dispetto di un rendimento altalenante ma commettendo meno errori della squadra avversario nei momenti topici della gara. Il tecnico Enrico Quarta schiera Cavarra in cabina di regia con capitan Greco opposta, Romano e Pereira in banda, Fanelli e Grassi Pirrone al centro, Scupola libero.

La gara

In avvio di gara la squadra salentina soffre l’iniziativa delle padrone di casa tant’è che il set rimane in equilibrio fino alla parte finale quando le gialloblu piazzano l’allungo vincente per chiudere 20-25. Inizia in salita il secondo set con Copertino che commette qualche errore di troppo a causa di un calo di concentrazione con le biancorosse che riescono a stare davanti fino a metà gioco. La squadra di Quarta ha uno scatto d’orgoglio e reagisce agli attacchi avversari riuscendo a ribaltare la situazione per chiudere il set per 19-25. Superato il momento di difficoltà, il terzo set è solo una formalità per le copertinesi che mettono a terra una serie di palloni che consentono di chiudere definitivamente i conti sul 18-25.

Coach Quarta:

“Il Barletta è una squadra che nella gara di andata abbiamo affrontato solo parzialmente infatti la formazione barese si presentò a Copertino con delle defezioni rispetto alla formazione affrontata oggi. Si tratta di una squadra ostica che presenta atlete di prospettiva. Abbiamo portato a casa l’intero bottino e questo è sicuramente l’aspetto prioritario. Sul piano prestativo la nostra prestazione è stata altalenante, con un secondo set in cui abbiamo subito qualcosa di troppo per meriti dell’avversario e invasioni a rete da parte nostra, sintomatiche di disattenzioni che non dobbiamo permetterci. Ovviamente gli aspetti positivi di una vittoria sono molteplici, uno fra tutto senz’altro la nostra capacità di uscire vincenti nonostante un inizio del secondo set negativo, questo è sintomatico di carattere e voglia di non regalare nulla all’avversario. Superato l’ostacolo, il terzo set è stato in discesa, dovevamo variare i nostri colpi d’attacco, in pratica essere meno prevedibili e dunque pazienti sulle situazioni non ottimali. Detto questo, occorre tener presente che la nostra programmazione prevede un microciclo di carico a livello fisico e dunque è fisiologico del periodo un po’ di pesantezza in più, questa sarà la benzina per arrivare carichi nel momento clou del campionato”.

Inalterato il distacco

Con questi tre punti la squadra gialloblu sale a quota 51 in classifica, mantenendo inalterato il secondo posto con un distacco di +4 sulle inseguitrici. Il prossimo impegno vedrà la Magik Copertino scendere in campo tra le mura amiche del Comprensivo “Giovanni Falcone” sabato 17 marzo per affrontare la Gallitelli Vending Montescaglioso.

