Volley Magik Copertino, tutto facile con Montescaglioso. Chiusa la pratica in tre set

Prova di forza della Volley Magik Copertino che ottiene il massimo risultato senza troppi sforzi ai danni di un Montescaglioso reattivo solo nella fase iniziale della partita e incapace di impensierire la difesa avversaria. La squadra gialloblu si aggiudica il match casalingo in poco meno di un’ora di gioco dopo tre set giocati a buon livello.

Lo schieramento iniziale

Il tecnico Enrico Quarta schiera inizialmente Cavarra in cabina di regia in diagonale con Mighali, Romano e Pereira in banda, Fanelli e Grassi Pirrone al centro, Scupola in seconda linea.

L’approccio alla gara della Magik non dà i risultati sperati tant’è che Montescaglioso tiene testa alle più quotate avversarie per lunga parte del primo set fino a quando le padrone di casa piazzano l’allungo vincente per chiudere 25-18.

Durante l’intervallo mister Quarta scuote la sua squadra che all’inizio del secondo set parte subito bene in battuta. Montescaglioso va in difficoltà con la ricezione ma resta comunque incollata. Ha buon gioco il muro-difesa di Copertino e la squadra ospite ci mette del suo con alcuni errori gratuiti. La diagonale copertinese trova il giusto ritmo sia al centro che con la fast mentre le lucane faticano ad attaccare con continuità e non impensieriscono mai la seconda linea delle gialloblu. Il tecnico lucano prova ad attingere dalla panchina per modificare l’assetto tattico, ma il set ormai è nella casella della Magik che chiude 25-16. Il terzo set evidenzia il divario tecnico tra le due formazioni e diventa solo una formalità per le copertinesi, superiori in ogni fondamentale, che chiudono definitivamente i conti sul 25-9.

«Nella partita di sabato abbiamo affrontato un Montescaglioso rimaneggiato – ha dichiarato il coach Quarta – infatti le nostre avversarie avevano alcune defezioni rispetto al roster che abbiamo studiato in fase di preparazione della gara. Il nostro impatto alla gara non è stato dei migliori, abbiamo sottovalutato l’avversario e, come succede in questi casi, abbiamo subito qualcosa di troppo. Gli errori commessi non sono complici di carenze tecniche o tattiche ma bensì di cali attentivi. Superato questo ostacolo, la strada è stata in discesa. Sono soddisfatto, inoltre, dell’ingresso in campo di De Paolis che, insieme alle giovani ragazze presenti in rosa, si sta allenando con grande assiduità e costanza. Ci stiamo avvicinando al periodo clou del campionato e dobbiamo essere estremamente fiduciosi sulle nostre possibilità , stiamo lavorando tanto in palestra e con grande qualità , e questo ci consentirà di arrivare brillanti nei momenti che contano. Torre Santa Susanna rappresenta ora la nostra priorità , tirar fuori una prestazione estremamente positiva è fondamentale per arrivare carichi in vista della Coppa Puglia».

Con questi tre punti la squadra gialloblu sale a quota 54 in classifica, mantenendo inalterato il secondo posto con un distacco di +4 sulle inseguitrici. Il prossimo impegno vedrà la Magik Copertino scendere in campo sabato 24 marzo per affrontare in trasferta la New Volley Torre.

