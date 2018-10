Volley, esordio vincente per la Ecotecnica Copertino: battuta Jesi in tre set

Prima vittoria piena in campionato per la Ecotecnica Copertino che espugna la palestra “Carbonari” di Jesi e batte in tre set la Pieralisi Volley guidata da coach Sabbatini. Le copertinesi festeggiano così la prima vittoria in campionato e conquistano i primi tre punti in classifica.

Davvero positiva la gara delle ragazze gialloblu che appaiono sin dalle prime battute concentrate e determinate. La squadra allenata da Enrico Quarta schiera inizialmente Stincone al palleggio in diagonale con Greco, Lanza e Romano laterali, Piarulli e Albano centrali, Bozzetto libero.

Una bella partita, divertente e giocata con coraggio e la giusta dose di determinazione da parte della squadra salentina contro una delle compagini più giovani di questo girone H. Sugli scudi capitan Greco, mvp di giornata con ben 13 punti all’attivo.

Il primo set rimane in equilibrio per buona parte del gioco con un muro ben piazzato della squadra marchigiana che limita il potenziale offensivo ospite. Le jesine però non riescono a contenere gli attacchi sull’asse di posto-3 con cui Copertino costruisce l’allungo finale sul punteggio di 17-25. Grande equilibrio nel secondo set con le padrone di casa a difendere tantissimo mentre Romano e Lanza martellano costantemente ai fianchi le avversarie che non riescono a fare il salto di qualità.

Le marchigiane accorciano il distacco ma continuano a subire le attaccanti salentine e l’ottima serata della centrale Albano. La squadra di mister Sabbatini si appoggia sulla linea difensiva ma la squadra ospite piazza l’allungo fino al 22-25 che chiude il set. Nella terza frazione Copertino mette subito a terra una serie di attacchi vincenti mentre Jesi barcolla con errori in ricezione e contrattacchi sfruttati male. Le marchigiane non riescono a contenere l’offensiva avversaria e il gioco si chiude definitivamente sul 14-25.

Il post-match

«Le mie atlete – ha dichiarato coach Enrico Quarta – hanno meritato la vittoria per dedizione e impegno durante ogni seduta di allenamento. Sono state indubbiamente brave ad interpretare bene la gara da un punto di vista tattico, pertanto un grosso applauso va a loro. Sicuramente era importante rompere il ghiaccio in maniera positiva e come ho riferito nel pre-gara ero convinto dello stato di preparazione della mia squadra nonostante la difficoltà dell’impegno. Siamo solo all’inizio ma le premesse sono ottime così come l’entusiasmo di questa società, sempre presente al fianco della squadra. Naturalmente c’è tanto da lavorare e le difficoltà che ci attendono sono notevoli pertanto da domani testa bassa, determinazione e spirito di sacrificio al fine di sfruttare al massimo il potenziale a disposizione».

Il prossimo appuntamento per la Ecotecnica Copertino è fissato a domenica 21 ottobre quando le atlete gialloblu affronteranno la Pallavolo Recanati, per l’esordio casalingo tra le mura amiche della palestra del Comprensivo “Giovanni Falcone”.

Tabellino

PIERALISI VOLLEY JESI – ECOTECNICA COPERTINO 0-3 (17-25, 22-25, 14,25)

PIERALISI VOLLEY JESI: Angelini 2, Viscito 9, Marcelloni 7, Pistocchi 4, Gasparroni 5, Pomili 6, Cecconi (L), Baldoni M. 6, Paolucci 1, Baldoni S. 0, Giulietti (ne), Coppari (ne). All. Sabbatini.

ECOTECNICA COPERTINO: Romano 6, Piarulli 8, Greco 13, Lanza 8, Albano 11, Stincone 3, Bozzetto (L), La Rocca (ne), Distaso (ne), Mirto (ne), D’Onofrio (ne). All. Quarta.

Ultima modifica: 14 ottobre 2018 9:58