“Abbiamo lottato tanto, ma non è bastato”: Alessandra Amoroso e il commovente addio al suo cane Buddy

Dopo essere stati inseparabili per cinque anni, per Alessandra Amoroso è giunto il momento di salutare il suo amato cane, volato «sul ponte dell’arcobaleno», come ha scritto la stessa cantante salentina in un commovente post su Instagram. Parole toccanti per dire addio al compagno a quattro zampe con cui ha condiviso avventure, emozioni e un pezzo di vita. Buddy la accompagnava nei tour e i fan lo riempivano di coccole, come si legge nel post con cui l’artista ha deciso di condividere questo momento doloroso con i suoi tantissimi follower.

«Chi mi conosce sa che non è mio solito postare cose riguardanti il mio privato – ha scritto la cantante, condividendo la foto del suo dolce Bovaro del Bernese – ma penso, in cuor mio, che questa notizia riguardi anche un po’ tutta la “Bigfamily”, voi, perché trattasi del mio cane Buddy che voi avete conosciuto benissimo e amato. Ricordo ancora nel tour di “Amore Puro”: nell’attesa dei nostri incontri lui era lì che vi intratteneva! Voi davate coccole e amore a lui e lui cercava a suo modo di ricambiare! E tutti i servizi fotografici della povera mamma impazzita che ha dovuto subire».

Un affetto vero, come traspare dalle parole della Bella Sandrina. «Per me è stato un compagno, fratello, un amico e perché no anche un figlio, così atteso e desiderato e quando si decide di avere un qualsiasi animale in casa, bisogna trattarlo come Dio comanda! Abbiamo lottato tanto io e il mio cucciolone, ma purtroppo non è bastato».

Un addio che è solo un arrivederci. «Un giorno ci rincontreremo – conclude – per poterci dire finalmente che sarà per sempre!».

Intanto, cresce l’attesa per il raduno del Fanclub fissato per domenica 11 marzo. Saranno proprio i suoi supporter a scegliere i brani della scaletta che Ale canterà nell’attesissima occasione.

