L’insolito progetto di Al Bano: incidere una canzone con Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi, quello del “col trattore in tangenziale andiamo a comandare” era già riuscito nell’impossibile: aveva fatto scatenare generazioni diverse per un’estate intera sulle note di «Volare», il tormentone che aveva scalato e dominato le classifiche grazie ad un ospite d’eccezione: un inedito Gianni Morandi. Il successo è stato travolgente e inaspettato almeno nei ‘numeri’, come dimostrano le 100milioni di visualizzazioni collezionate su Youtube.

Se quella collaborazione era stata tacciata dai più come “la più improbabile di sempre” come verrà bollata la scelta di Fabio Piccolrovazzi (all’anagrafe), cresciuto nel quartiere milanese di Lambrate, di collaborare con il Leone di Cellino San Marco?

In un’intervista a “Gente”, Al Bano ha rivelato di avere in programma un brano proprio con Rovazzi: “Ci stiamo lavorando. Lui è un talento strepitoso” ha dichiarato l’artista pugliese raccontando la prima volta che si sono incontrati. Nessuno lo avrebbe detto, ma è stato ad un concerto di Justin Bieber, in Italia, dove il cantante di Cellino aveva portato la figlia Jasmine.

“Nelle tribune i ragazzini si voltavano: “Ma sei Al Bano? Che ci fai tu qui?”, racconta. Lo stesso stupore che colse anche Rovazzi – uno YouTuber, o una “Social star” prima di essere un cantante e un attore – quando lo incrociò nell’area vip.

A marzo, in effetti, aveva pubblicato una foto con Gianni Morandi e Al Bano, incontrati dietro le quinte del concerto al Forum del cantante di Monghidoro. Lo scatto era accompagnato da una citazione di una canzone dei Chainsmokers: “I just want to drink tequila with my friends”.

“Voglio solo bere tequila con i miei amici”.

Ultima modifica: 22 giugno 2018 12:51