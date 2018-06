Al Bano canta “Con il cuore nel nome di Francesco” e invita a donare: “Importante è fare più che dire”

Ci sarà anche il Leone di Cellino San Marco sul palco di «Con il cuore nel nome di Francesco», la maratona di beneficenza, dove la musica abbraccia la solidarietà. I fondi raccolti – come ha raccontato padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi che organizza l’appuntamento – saranno destinati a cinque progetti umanitari a sostegno dei bambini, delle persone sole e delle famiglie povere, in Italia e nel Mondo.

Anche quest’anno, Raiuno trasmetterà in diretta dal sagrato della Basilica di San Francesco d’Assisi l’evento, giunto alla sedicesima edizione. Gli artisti più amati del panorama musicale italiano, di ieri e di oggi, si alterneranno alle testimonianze di chi si spende per aiutare le persone in difficoltà come quella di don Marco Pozza, parroco del carcere “Due Palazzi” di Padova e di don Davide Banzato, sacerdote della comunità “Nuovi Orizzonti”, che si occupa dei ragazzi di strada.

Oltre ad Albano Carrisi e Ron, ci saranno Fabrizio Moro ed Ermal Meta che intoneranno il brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo, «Non mi avete fatto niente», un inno alla pace e una condanna a tutte le forme di violenza e sopraffazione. E ancora: Bianca Atzei, Edoardo Bennato, Noemi, Orietta Berti e Marco Carta che proporrà una sua versione di «Fratello Sole, Sorella Luna».

«Importante è fare più che dire, noi faremo una grande serata per raccogliere fondi e costruire dove c’è bisogno: non va dimenticata l’umanità» ha dichiarato il cantante pugliese, presente alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, condotto da Carlo Conti, che seguirà un filo conduttore: «Le ‘differenze’ intese nel senso francescano».

Come donare

L’obiettivo di quest’anno è raggiungere un nuovo record di generosità (nel 2017 fu raccolto oltre un milione di euro). «La gara di solidarietà – ricorda il Custode Padre Mauro Gambetti – si protrarrà fino al 5 luglio».

Donare è semplicissimo: fino al 5 luglio, come detto, basterà inviare un sms al 45515 (il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali) o chiamare lo stesso numero e donare cinque euro (TWT, Convergenze e PosteMobile) e 5/10 euro per TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.

L’appuntamento in tv è per questa sera, martedì 19 giugno, alle 20.35 su Rai1.

Ultima modifica: 19 giugno 2018 11:45