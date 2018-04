Al Bano confessa: “Io e Loredana ci siamo lasciati, ma non c’entra Romina”

Da quando Albano e Romina Power sono apparsi più affiatati che mai a Ballando con le Stelle sui giornali “rosa”, in tv e sui social non si parla d’altro: c’è chi è convinto nel ritorno di fiamma, chi pensa ad un gioco innocente tra due persone che si sono volute bene e che si “stuzzicano” scambiandosi battutine che lasciano intendere, ma non confermano mai e chi è pronto a giurare che si tratti di un modo per continuare a tenere accesi i riflettori sulla coppia che ha fatto credere nelle favole: il contadino pugliese era riuscito a conquistare e sposare la principessa americana, figlia di un divo di Hollywood.

Per questo continuano ancora a infiammare il gossip, per quella “nostalgia canaglia” che prova chi li vorrebbe di nuovo insieme, non solo sul palco. Bello, bellissimo ma Loredana Lecciso? A quanto pare è un capito chiuso, almeno per il momento.

Lo ha confermato lo stesso cantante, in diretta a «Storie Italiane», la trasmissione condotta da Eleonora Daniele che, in quel momento, stava commentando con gli ospiti l’esibizione della coppia a Ballando. Il Leone di Cellino San Marco ha messo i puntini sulle i chiamando in studio: «Sono stufo che si faccia audience sulla mia vita privata» ha sbottato, ammettendo la fine della sua relazione con la moglie, o ex. «Se n’è andata di casa a dicembre, ha fatto la sua scelta e l’ho rispettata» ha precisato sottolineando che i motivi della rottura non devono essere attribuiti a Romina.

La Lecciso a quel punto ha voluto dire la sua, ancora una volta al telefono anche se dall’altro capo l’ex compagno non c’era più: «Intervengo per il bene dei miei figli. Ad Al Bano voglio bene. Aiutiamoci».

Storia chiusa? Macché… L’ugola pugliese ha richiamato creando un vero e proprio putiferio: «Chi è andata via è lei, non per Romina, perché tra me e quest’ultima c’è un gran rispetto non per soldi o per fare denaro. Io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro».

Albano ha poi ribadito il concetto nel programma “Un giorno da pecora”: «Ho le scatole piene di queste storie, io sono una persona onesta – ha spiegato l’artista 74enne – Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere. La Lecciso è andata via di casa a dicembre, lei e io sappiamo il perché, ma non deve dare adito nel far crescere queste voci, queste malelingue»

E Romina? È intervenuta sui social per cercare di gettare acqua sul fuoco creato dal “triangolo” amoroso.

«Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo arrabbiare Albano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute, li riterrò responsabili. Per favore smettetela di speculare su di lui, su di noi. Grazie»

