10 anni di carriera in un album, è il giorno di Alessandra Amoroso

Sono passati dieci anni da quando una timida e impacciata Alessandra Amoroso conquistava con la sua felpa blu, la simpatia e la voce potente, l’ottava edizione di «Amici», il talent di Maria De Filippi che le ha permesso di muovere i primi passi nel mondo della musica.

Tanta acqua è passata sotto i ponti da allora, fatta per lo più di successi come dimostrano i 27 dischi di platino, ma la cantante salentina è rimasta sempre «La stessa» come canta nel singolo voluto per anticipare il nuovo album. Oggi è il grande giorno tanto atteso dalla Big Family che non ha mai lasciato sola la bella Sandrina: «Dieci» è disponibile su tutte le piattaforme e in tutti gli store digitali.

Non è un best of, come qualcuno aveva immaginato, ma un disco di canzoni inedite, 10 che graficamente può diventare “Io”. Non ha lasciato nulla al caso, neanche la copertina dell’album, dove si possono notare un cuore che simboleggia l’amore, un teschio per ricordare il suo viaggio in Messico, i fichi come quelli dei suoi nonni, una rosa e un osso per il suo cane. E ancora un’ancora (la sua famiglia), il pubblico, un filo rosso che simboleggia l’amicizia e un punto, “per poter ricominciare sempre”, dice.

Quattordici tracce che raccontano un volto, un particolare di sé che l’artista ha voluto raccontare in musica. Le novità non sono finite, perché da oggi sarà in rotazione radiofonica «Trova un Modo», scritto da Roberto Casalino e Dario Faini.

Il tour

E poi l’incontro con il pubblico. Dal 5 marzo 2019 Alessandra Amoroso porterà “10” in tour, un lungo viaggio che toccherà tutte le regioni, da Nord a Sud.

«Questo tour per me sarà un lungo abbraccio che mi porterà in tutta l’Italia. Saranno 20 tappe come 20 le regioni perché voglio arrivare a casa di tutti, per festeggiare questi 10 anni di musica e vita insieme! Si parte il 5 marzo a Torino, sarà bellissimo incontrarci» ha scritto la cantante salentina sui social.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018 14:42