Alessandra Amoroso “si spara una foto sexy”, lo scatto a bordo piscina sorprende i fan

L’ultimo scatto sensuale, molto sensuale condiviso da Alessandra Amoroso sul suo profilo Instagram ha fatto girare la testa ai suoi fan, ben contenti di ammirare questo lato “inedito” della cantante salentina, del tutto inaspettato. E poco importa se la didascalia a corredo della foto è in dialetto salentino: “Eh…me sparu puru iou na foto seski!!! Prima dei 32…” ha scritto la bella Sandrina, orgogliosa delle sue origini. Le attenzioni sono tutte concentrate sull’immagine a bordo piscina, in cui mostra un fisico scolpito e un’abbronzatura impeccabile.

Un modo decisamente “seski” e originale di festeggiare il compleanno: il 12 agosto, infatti, la popolare interprete di “Estranei a partire da ieri”, “Amore puro”, canzone che segna il sodalizio artistico con Tiziano Ferro e “Vivere a Colori” soffierà su 32 candeline.

Spazzate via, in un solo colpo, le polemiche dei giorni scorsi, quando l’artista lanciata dal talent show “Amici” di Maria De Filippi è stata accusata di essere “troppo magra”, come qualcuno le ha fatto notare, ostinandosi a consigliarle di mangiare di più.

“E arriveranno cose nuove, cose belle. Ma io rimango… la stessa”

La Big family, intanto, aspetta con ansia di ascoltare il nuovo album che uscirà, probabilmente, in autunno. Nulla trapela a riguardo, la Amoroso aveva pubblicato soltanto una foto, in studio di registrazione, scrivendo: “Dove tutto ricomincia”.

Secondo gli ‘indizi’ lasciati sui social e ‘carpiti’ dai suoi attenti follower, il seguito del fortunatissimo “Vivere a Colori” sarà anticipato da un singolo. Il video potrebbe essere stato girato a Burano nei giorni scorsi.

