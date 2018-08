Alessandra Amoroso e gli ‘indizi’ sul nuovo singolo. Poi spunta l’hashtag #VeLoDicoAlMioCompleanno”

Dopo la foto “seski” in costume, a bordo piscina, Alessandra Amoroso sorprende ancora i fan, questa volta lasciando alcuni “indizi” sui suoi seguitissimi social che hanno fatto subito pensare all’uscita del suo nuovo singolo. Due, in particolare.

Uno scatto che la raffigura davanti al civico 128 ha messo in guardia i suoi tanti follower che hanno immediatamente notato il riferimento al 12/8, giorno in cui la bella Sandrina soffierà su 32 candeline. Una casualità? Poteva esserlo fino a quando non ha pubblicato una seconda foto che ha lasciato poco spazio ai dubbi: «La data del mio compleanno, sempre la stessa. Ma sta portando cose nuove» ha scritto la cantante salentina aggiungendo l’hashtag #VeLoDicoAlMioCompleanno”. Pochi giorni, quindi, per sapere cosa bolle in pentola.

Sono passati due anni da «Vivere a Colori», rimasto per ben 100 settimane nella classifica FIMI, e non sarà facile per la Amoroso replicare il successo ottenuto dall’album, pluripremiato dal pubblico e dalla critica. Le aspettative della Big Family sono alte, la sua famiglia virtuale attende con ansia il momento in cui potrà cantare a squarciagola i nuovi brani. Lei è già a lavoro per confezionare un disco che sia ‘speciale’, che possa celebrare nel migliore dei modi i dieci anni di carriera.

Ultima modifica: 9 agosto 2018 17:07