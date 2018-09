“Dieci”, manca poco al nuovo album di Alessandra Amoroso

Manca poco, pochissimo. La Big Family ormai conosce ogni dettaglio del nuovo album di Alessandra Amoroso, che uscirà il prossimo 5 ottobre. È noto il titolo 10/IO, perché dieci anni sono passati da quando la cantante salentina ha vinto il talent show «Amici», iniziando a muovere i primi passi nel mondo della musica.

Sono conosciute la copertina e le tracce, ben quattordici tra cui «La stessa», singolo voluto per anticipare il disco (già in preorder e presave sulle piattaforme digitali). Il video ufficiale – girato tra le case colorate di Burano, una delle quattro isole della laguna di Venezia – ha collezionato su Youtube quasi 12 milioni di visualizzazioni.

Nessun best of per “celebrare” uno dei tanti traguardi raggiunti nella sua carriera come molti avevano immaginato, quindi, ma brani inediti con cui la bella Sandrina proverà a bissare il successo ottenuto da «Vivere a Colori», uscito nel lontano 2016.

«Sono tutte canzoni nuove che non vedo l’ora di farvi ascoltare e soprattutto cantare insieme», aveva dichiarato la Amoroso sui social, mentre dava appuntamento ai suoi fan per il 5 ottobre. «Sono molto emozionata! – aveva aggiunto – e lo sarò ancora di più quando saprò che sarà tra le vostre mani».

Lo stesso giorno uscirà anche “Dieci” (sì ha anche lo stesso titolo), il nuovo lavoro di Valerio Scanu, tra l’altro arrivato secondo nella stessa edizione vinta dalla salentina.

La tracklist dell’album 10/IO di Alessandra Amoroso:

La stessa Dalla tua parte Forse domani Forza e coraggio La gente non sei tu Trova un modo Cadere piano Simmetria dei desideri Declinami l’amore Parlare perdonare baciare Buongiorno Parola chiave Ogni santissimo giorno In me il tuo ricordo

