Alessandra Amoroso è sempre “La Stessa”, il nuovo singolo ha già scalato tutte le classifiche

Aveva lanciato l’hashtag #velodicoalmiocompleanno, lasciando intendere che avrebbe svelato qualche dettaglio in più sul suo nuovo singolo il giorno in cui avrebbe soffiato su 32 candeline. E invece Alessandra Amoroso ha fatto molto di più per la gioia della sua “Big Family” che stava aspettando con ansia il momento in cui avrebbe potuto cantare a squarciagola il nuovo brano.

Il 12 agosto la bella Sandrina ha lanciato in tutte le radio, in streaming e digital download «La stessa», scritta da Paolo Antonacci (il figlio di Biagio) e da Dario Faini, uno degli autori più noti e apprezzati di questi ultimi anni.

«Il mio nuovo brano che esce oggi, nel giorno del mio compleanno, porta con sé l’augurio più bello: “cambieranno le mode, le canzoni d’estate ma il sarò #LaStessa”» ha scritto sui suoi seguitissimi social.

Inutile dire che, il brano, in poche ore, ha raggiunto la posizione numero uno della classifica di iTunes. Su YouTube, invece, il video – girato da Gaetano Morbioli e ambientato a Burano – ha quasi superato il tetto delle 400mila visualizzazioni ed è al #1 della top10 delle tendenze. Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, per bissare il successo ottenuto da “Vivere a Colori”, album pluripremiato.

Insomma, Alessandra è sempre “La stessa”. Non resta che attendere ancora un po’ per ascoltarla nei brani del nuovo album di inediti, atteso probabilmente in autunno.

