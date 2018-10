Big Family c’è posta per voi. Alessandra Amoroso fa un regalo inaspettato ai suoi fan

Un cofanetto “speciale” con un messaggio, un biglietto del tour nella tappa più vicina e ovviamente «10», il nuovo album di inediti della cantante salentina Alessandra Amoroso, prodotto da Stefano Settepani, suo compagno.

È il regalo inaspettato per circa tremila iscritti al Fanclub che, nelle scorse ore, hanno ricevuto il pacchetto o lo riceveranno come annunciato sui social dall’artista lanciata dal talent show Amici.

«Per ringraziare la mia Big Family di questi 10 anni insieme negli scorsi giorni ho inviato agli iscritti al mio Fanclub un regalo che è arrivato o sta arrivando nelle loro case. Ognuno di voi è speciale e fondamentale per il mio percorso e io a mio modo vi amo! Big Family, c’è posta per voi!», si legge.

A ciascuno di loro Alessandra ha chiesto un video, per poter guardare le loro reazioni nel momento in cui aprono il pacchetto personalizzato.

Sono passati esattamente dieci anni da quando una “piccola” Alessandra alzava in altro la coppa della vittoria nella trasmissione condotta da Maria De Filippi che le ha permesso di muovere i primi passi nel mondo della musica e di realizzare il suo sogno più grande.

È cresciuta, ma giura anzi canta di essere rimasta sempre «La stessa», come il primo singolo a firma di Paolo Antonacci (figlio di Biagio) voluto per anticipare il disco di inediti. Non un best of, come molti avevano immaginato, ma quattordici tracce, tutte nuove.

In radio ora c’è «Trova un modo», una canzone che racconta la storia di una donna che non vuole lasciarsi trascinare dagli eventi, ma che intende prendere in mano la propria vita e darle la direzione che vuole.

In questi giorni, Alessandra ha iniziato il suo ‘giro’ per l’Italia per promuovere l’album. Per i salentini, la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 14 ottobre, quando la cantante firmerà le copie del suo disco alla Feltrinelli di Lecce. Appuntamento fissato alle 15.00.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018 16:20