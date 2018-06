Alessandra Amoroso torna in studio di registrazione: dedicherà l’estate al nuovo album

Non c’è un nome, né una data, né altri particolari…ma è bastato che Alessandra Amoroso pubblicasse una foto sui suoi seguitissimi social per scatenare la curiosità della Big Family (e non solo) che, da tempo, chiede a gran voce un seguito al fortunato album «Vivere a colori». Detto, fatto: la cantante salentina, come prova lo scatto che la immortala con tanto di cuffie e microfono, è tornata nello studio di registrazione, pronta a rimettersi a lavoro.

«Ahh finalmente… la mia estate italiana» recita la didascalia che accompagna l’immagine, lasciando intendere che la bella “Sandrina” trascorrerà i prossimi mesi lontano da spiagge e ombrelloni per dedicarsi, anima e corpo, al suo nuovo disco.

Non sarà facile, visto il successo ottenuto da «Vivere a Colori», certificato doppio disco di platino, con oltre 100.000 copie vendute. Senza contare che “Stupendo fino a qui” o “Comunque andare”, composta a quattro mani con Elisa, hanno raggiunto numeri impressionanti su YouTube, collezionando milioni e milioni di visualizzazioni. E poi il 2019 sarà una data importante per l’artista lanciata da Maria De Filippi: festeggerà, infatti, i dieci anni di carriera.

Tanti i like e i commenti al post. Uno in particolare esprime i sentimenti della “grande famiglia” di Alessandra: «Non appena ho visto la foto, il mio cuore a iniziato a battere forte… Non immagini nemmeno la felicità che provo nel vederti in sala incisione…hai fatto bene a prenderti un po’ di tempo per te stessa, ma ora è arrivato il momento di tornare a cantare…perché quando la musica chiama Amoroso deve rispondere» si legge.

Qualcuno aveva avuto il sentore che la Amoroso aveva in mente di dedicarsi totalmente al nuovo progetto discografico quando aveva concluso la sua esperienza come Giudice ad Amici, ma erano solo chiacchiere. Ora la conferma c’è.

Ultima modifica: 19 giugno 2018 12:21