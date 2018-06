Cresce l’attesa per Battiti Live 2018, svelato il cast. I nomi di tutti artisti che si esibiranno

Ancora pochi giorni d’attesa e poi sarà solo musica!!! È partito il countdown per il Radionorba Battiti Live 2018, la kermesse musicale itinerante più attesa dell’estate, presentata da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

Sono oltre 40 gli artisti, protagonisti della stagione musicale italiana e internazionale, che si alterneranno nelle cinque tappe della sedicesima edizione dell’evento.

Si inizia il primo luglio ad Ostuni, per proseguire l’8 luglio a Lecce, il 15 luglio ad Andria, il 22 luglio a Melfi, il 29 luglio a Bari. Per il secondo anno consecutivo ad affiancare alla conduzione Alan Palmieri, direttore artistico della manifestazione, ci sarà Elisabetta Gregoraci.

“Per Elisabetta, entrata nel cuore dei fan di Battiti, è una gradita conferma dopo la fortunata edizione 2017”, commenta Alan Palmieri.

Anche l’ex signora Briatore è entusiasta e impaziente di partecipare all’evento: “Non vedo l’ora di cominciare – afferma – sono veramente felice di essere con Alan per il secondo anno al timone di Radionorba Battiti Live, per me è un onore essere stata chiamata nuovamente a far parte di questa grande famiglia. L’anno scorso sono rimasta folgorata da quella pazzesca energia che il pubblico di Battiti è capace di trasmettere”.