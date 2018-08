La collezione 2018/2019 di Kalura Beachwear sfila nella suggestiva location di Lido Kalù

Tra motivi fiorati, fantasie psichedeliche e temi a tinta unita si è svolta la sfilata al lido Kalù di Spiaggiabella durante la quale sono stati presentati i costumi da bagno della collezione 2018/2019 di Kalubra Beachwear di Katia Trisiello.

La location, già scelta precedentemente come retroscena del catalogo 2018 scattato dal fotografo Marco Perulli, era avvolta in un’atmosfera gioiosa e ilare, oltre ad avere come sfondo aperitivi, ritmi e musica e la fantastica sfilata di quattro splendide modelle che hanno animato i costumi con piume, ali e copricapo brasiliani al ritmo delle percussioni di Orazio Milli e del dj set di Tiziano Grasso.

Numerosissima l’ondata di persone che ha allietato l’evento, godendosi mare, sole e bellezza, e che, tra un bagno e l’altro, ha ammirato la collezione tra un fresco cocktail e un raggio di sole ardente.

di Giulia Greco

Ultima modifica: 1 agosto 2018 12:35