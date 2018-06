“Danzando, danzando” a Gallipoli Cristiano Malgioglio conquista Fernando. Ecco il video girato in Puglia

Non sarà facile per Cristiano Malgioglio ripetere il successo ottenuto con «Mi sono innamorato di tuo marito» – dedicato a Mauro Icardi come aveva confessato – ma il cantautore di Ramacca sembra più intenzionato che mai a scalare le classifiche con «Danzando, Danzando», ispirata ad un brano di Ivete Sangalo. Le premesse ci sono tutte. È impossibile togliersi dalla testa il ritornello e il ritmo, indubbiamente coinvolgente. E poco importa se il resto del testo è per molti incomprensibile: l’importante è cantare «Danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando».

Dal primo giugno è online il videoclip della canzone candidata a diventare il tormentone dell’estate, grazie anche al tocco del dj salentino Fernando Proce che ha collaborato con l’artista che, in passato, ha scritto alcune delle canzoni più belle di Mina, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e Raffaella Carrà, (solo per citare alcune voci).

Per questo nuovo lavoro, che si è già piazzato al nono posto delle tendenze su Youtube, Malgioglio si è concesso il bis. Dopo aver scelto il Salento come location per girare il singolo che ha superato il tetto di 20 milioni di visualizzazioni, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornato in Puglia per prendersi, danzando, un certo Fernando. Questa volta ha attraversato tutta la Regione: si notano chiaramente il porto di Trani, Torre Giulia di Cerignola, masseria Zucaro di Andria, ai piedi di Castel del Monte e il Samsara di Gallipoli.

