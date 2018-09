Dolcenera, in cantiere un nuovo singolo: “Una tra le più belle canzoni che abbia mai scritto”

Mentre “Un altro giorno sulla terra” continua a collezionare visualizzazioni su YouTube, Dolcenera si è rimessa a lavoro per preparare il suo nuovo singolo. Poche parole, quelle condivise sul suo profilo Facebook ufficiale, ma sufficienti ad incuriosire i tanti fan della cantante salentina, pronti ad ascoltare il brano che, dalla presentazione, sembra avere tutte le carte in regola per essere un successo.

“Mi sto preparando per il nuovo singolo! Una tra le più belle canzoni che abbia mai scritto e arrangiato. Un altro mondo, un nuovo mondo che va dritto all’anima. Non so se voi siete pronti… ma chi se ne frega!” ha scritto la bella artista.

Inutile dire che il post ha ricevuto centinaia di like e commenti. “Non puoi lanciare una bomba del genere senza sapere quanto manca” risponde un fan. E ha ragione. Non una data ufficiale e nemmeno un indizio che possa far capire quando sarà lanciato il brano. “Non tenerci sulle spine a lungo!. Sarà una perla sicuramente” fa eco un’altra ammiratrice.

Dolcenera, al secolo Emanuela Trane, è senza dubbio un’artista che è riuscita a distinguersi. Apparentemente sopra le righe, ha conquistato il suo spazio nel panorama musicale italiano non solo per la sua voce forte e potente, ma anche per l’ironia e la capacità di prendersi in giro.

Famosissime in rete le cover dei brani di giovani cantanti trap come Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Young Signorino. La sua “Mmh ha ha ha” ha conquistato davvero tutti, forse più dell’originale come si è azzardato a dire qualcuno.

Creatività, ironia, bravura. Non manca nulla a Dolcenera che saprà senza dubbio stupire con il suo nuovo album, atteso a breve e anticipato da Un altro giorno sulla terra.

