Dopo Nero Bali il viaggio di Elodie continua: fuori “Rambla”, il nuovo singolo con Ghemon

Non sarà facile per Elodie bissare il successo ottenuto da «Nero Bali», il tormentone con Michele Bravi e Guè Pequegno che ha fatto ballare per un’estate intera, collezionando più di 23 milioni di visualizzazioni su YouTube e un disco di platino.

Ma la cantante, salentina di adozione, ha deciso di provarci con «Rambla», il nuovo singolo online dal 12 ottobre. In questa nuova ballad il featuring è firmato Ghemon, uno dei rapper più apprezzati del momento.

«Non voglio nascondervi che questo sia un periodo felice della mia vita e che vorrei partecipare alla vostra come se fossi un’amica che con un sorriso contagioso vi trasmette spensieratezza. #Rambla è finalmente fuori e da oggi è anche vostra» ha scritto sui social la bella artista che ha conquistato la popolarità partecipando al talent show Amici di Maria De Filippi.

Il video, in meno di 24 ore, ha già collezionato quasi 38mila visualizzazioni su Youtube ed è già in tendenza. Merito delle sonorità e delle rime che spingono l’ascoltatore a non lasciarsi “scivolare tra le dita” una storia d’amore che, nonostante la partenza turbolenta, è caliente come la Rambla.

Dopo Bali, insomma, il viaggio di Elodie continua a Barcellona.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018 12:58