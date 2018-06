Tre criminali per caso nel nuovo film di Marco Ponto. Nelle sale arriva “Una vita Spericolata” girato (anche) in Salento

Marco Ponto torna sul grande schermo con «Una vita spericolata», il film con cui proverà a bissare il successo ottenuto da “La cena di Natale” e “Io che amo solo te”, tratti dagli omonimi libri di Luca Bianchini.

E sceglie ancora una volta la Puglia come set della pellicola, una commedia on the road, che racconta la storia di tre criminali per caso. I cattivi (forse nemmeno tanto cattivi) nella loro fuga dal Nord al Sud semineranno mazzette di soldi a tutti gli “ultimi” che incontrano sul loro cammino.

La trama

Il meccanico Roberto Rossi, interpretato da Lorenzo Richelmy, ha meno di trent’anni e un’officina che va a rotoli. Nella sua vita non ci sono fidanzate, ma un amico del cuore, BB (Eugenio Franceschini), ex campione di rally con un padre sessantenne che ha appena perso il lavoro e una madre paziente che spera che tutto si aggiusti.

Sommerso dai debiti, si reca in banca per implorare un prestito, ma viene informato da un odioso funzionario che “le banche non prestano soldi a chi non ne ha“. Infastidito dalle urla di una ragazza (Matilda De Angelis) perde le staffe e, in un attimo, la sua richiesta si trasforma in una rapina assurda e casuale, con tanto di ostaggio e borsone pieno di soldi.

Tra inseguimenti, spargimenti di sangue, amori e rese dei conti da “spaghetti western”, questi tre ragazzi vivranno un’avventura che cambierà le loro vite.

Il film – girato per 27 giorni in Salento (Melpignano, Nardò, Santa Maria di Leuca) e in provincia di Foggia (Volturino, Troia e Bovino) – arriva nelle sale cinematografiche oggi, giovedì 21 giugno.

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema (Distribuzione 01), il film è stato realizzato con il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (257.139,50 euro) e col sostegno di Apulia Film Commission. Per la realizzazione del film, sono stati impiegati 28 unità lavoratore pugliesi.

Attesa anche per “Dei” di Cosimo Terlizzi

Il film, realizzato col sostegno logistico di Apulia Film Commission, vanta un cast di giovani attori: Luigi Catani, Andrea Arcangeli, Martina Catalfamo, Fausto Morciano, Matthieu Dessertine e Angela Curri.

Dei racconta la vicenda di Martino, un giovane 17enne di provincia affascinato dalla vita dei ragazzi di città. Conteso fra il desiderio di studiare arte all’università e le complicate condizioni economiche della sua famiglia, Martino cerca una soluzione nella vendita un ulivo secolare di proprietà della famiglia. Da quel giorno, inizia un doloroso percorso di crescita e consapevolezza di sé.

Girato nell’ottobre del 2016 per cinque settimane tra Bari e provincia (Santeramo in Colle, Modugno, Triggiano- San Giorgio, Cassano Murge, Altamura e Monopoli), il film è prodotto dalla Buena Onda di Riccardo Scamarcio, Valeria Golino e Viola Prestieri ed è stato realizzato col sostegno logistico di Apulia Film Commission. Per la realizzazione del film, sono stati impiegati 18 unità lavoratore pugliesi.

