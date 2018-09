I Negramaro rompono il silenzio: “Pensate forte forte al nostro Lele”. E sui social tutti fanno il tifo per lui

«Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo». Poche parole quelle apparse sui profili ufficiali social dei Negramaro per invitare i tantissimi fan a “sostenere” Emanuele Spedicato, ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce per una emorragia cerebrale.

Il malore, mentre si trovava a bordo piscina nel giardino della sua abitazione e la corsa disperata al Pronto Soccorso del nosocomio salentino, dove è arrivato in codice rosso.

A dare l’allarme è stata la moglie Clio Evans che tra poche settimane renderà il chitarrista della band per la prima volta papà.

Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo. — negramaro (@Negramaro) 17 settembre 2018

Mentre Giuliano Sangiorgi ha preso il primo volo da Roma per raggiungere l’amico, ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è costantemente monitorato, su Twitter fan e colleghi del mondo della musica stanno manifestando il loro affetto con l’hashtag «Forza Lele». Da Fiorella Mannoia ad Alessandra Amoroso, da Ermal Meta e Lorenzo Jovanotti il coro è unanime.

Lele non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni continuano ad essere gravi. “Il quadro clinico presentato dal paziente – recita il bollettino medico diffuso dalla Asl – non permette di sciogliere la prognosi, che resta riservata”.

