Emma Marrone conquista Tokyo: “Urlavano il mio nome”. Prossima tappa Los Angeles

Emma Marrone usa ancora una volta i social per condividere con i suoi milioni di fan le emozioni provate in Giappone. La cantante salentina è volata a Tokyo con il papà per salire sul palco del più grande evento dedicato all’Italia nel paese del Sol Levante e, come si legge su Facebook, ritrovarsi faccia a faccia con il pubblico nipponico è stato un successo

«Avevo una gran paura prima di salire. Pensavo di non reggere la situazione. Poi hanno iniziato a urlare il mio nome. Mi sono sentita a casa. Complimenti, baci, abbracci… Hanno anche fatto la fila con il mio disco in mano per un mio autografo. Mi hanno chiesto di tornare perché la mia voce li fa emozionare» ha scritto su Facebook l’artista che “a casa” sta scalando le classifiche con i singoli estratti dal suo nuovo album «Essere qui». Disco, uscito anche in Giappone.

L’avventura per la Marrone non è ancora finita. Il 25 aprile canterà a Las Vegas, in occasione della Billboard Latin Music Week: «Prendo l’ultimo caffè a Tokyo per poi rifare colazione a Las Vegas» ha scritto prima di rimettersi in viaggio con l’inseparabile papà che ha deciso di accompagnarla in questa esperienza “tenendole la mano come quando era bambina”.

Dopo l’America, tornerà in Puglia: il suo nome, infatti, spicca nella ricca rosa di ospiti che saliranno sul palco del Concertone del primo maggio a Taranto. Per finire toccherà ai live. La data da fissare in rosso sul calendario è quella del 16 maggio, quando partirà il suo tour dal Pala Lottomatica di Roma. Anzi, c’è prima la ‘capatina’ a Jesolo, fissata per il 14 maggio.

