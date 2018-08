La «felicità» per Emma Marrone è uno sfilatino in riva al mare. Lo scatto è virale

«Felicità, è un bicchiere di vino con un panino» cantavano Al Bano e Romina in uno dei brani più amati e conosciuti della coppia. Per Emma Marrone anche uno sfilatino va bene lo stesso.

Dopo la “parodia”, se così si può definire, del «#kikichallenge», quando ha preferito lo sportello del frigo a quello dell’auto in corsa, la cantante salentina reinterpreta un altro tormentone, tutto social, nato dal progetto #FollowMeTo, del fotografo Murad Osmann che ha portato la fidanzata in giro per il mondo e l’ha immortalata (più o meno) sempre nella stessa “posizione”. A Venezia o a Mosca, a Londra o in Oriente, passando per l’India o lo SriLanka lei è sempre di spalle e gli stringe la mano. Uno scatto che la bella Emma ha voluto interpretare a modo suo.

C’è il panorama, una spiaggia e c’è lei di spalle con un castigato costume che mette in mostra il suo «lato b». Ma il “lui” in questo caso le allunga un panino, parzialmente avvolto nella stagnola e probabilmente imbottito con qualcosa di ‘calorico’.

“Felicità” scrive a commento dell’immagine pubblicata su Twitter.

L’immagine, ironica e simpatica, ha conquistato tutti dimostrando la sua ‘normalità’, il lato che i suoi follower amano di più.

Ultima modifica: 25 agosto 2018 17:59