Emma Marrone non sarà innamorata, ma su Instagram sembra felice con Giacomo Ferrara

«Sei innamorata?» aveva chiesto qualche giorno fa Candida Morvillo, giornalista del Corriere della Sera. Emma aveva risposto come fa sempre, con sincerità: «Non lo so, probabilmente non lo sono». Quel “non lo so” [che non è un no categorico] è bastato a riaccendere la curiosità, soprattutto delle riviste di gossip sempre attente alla vita privata della cantante salentina.

Sono passati alcuni giorni da quella chiacchierata, ma il “nuovo amore” della Marrone era solo un’immagine, una fantasia dei fan che speravano di vedere la loro beniamina di nuovo innamorata. Fino a oggi, quando su Instagram Stories dell’artista lanciata da Amici è spuntato un uomo, circondato da cuori e filtri romantici. Chi è?

Si tratta dell’attore Giacomo Ferrara, noto per il suo ruolo nella serie tv «Suburra», in cui interpreta Spadino.

Non è una prova, ma quel viaggio insieme, di piacere o di lavoro che sia, sta facendo sognare i fan. Conoscendo la bionda tutto pepe che non ama le copertine né gli annunci in pompa magna, potrebbe essere veramente un indizio, ma si sa. Come diceva Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». E di prove al momento non ce ne sono.

Di coincidenze sì, già ad agosto qualcuno aveva mormorato che tra il bel 27enne di Chieti e la cantante ci fosse del tenero.

«C’è una nuova coppia (ma staranno davvero insieme?) che unisce musica e cinema, una coppia che mi piace moltissimo. Spero siano rose già fiorite #indovinello» aveva cinguettato Andrea Conti, noto giornalista musicale. Basta scorrere i commenti per accorgersi che molti utenti avevano già risposto Emma Marrone e Giacomo Ferrara. Proprio in quel periodo si era diffusa la notizia di un fidanzato segreto, un amore che l’artista voleva “nascondere”.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018 19:01