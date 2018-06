Si opera per perdere peso e muore durante convalescenza, Emma Marrone ricorda la sua fan: ‘sono senza parole’

Impossibile riuscire a “spiegare” il perché di una tragedia che ha spezzato la vita di una studentessa di Sala Consilina. Rosaria Lobaschio si era sottoposta, alcuni giorni fa, ad un’operazione di riduzione dello stomaco all’Ospedale di Mercato San Severino (Salerno).

La decisione di sottoporsi all’intervento era arrivata perché non ce la faceva più: voleva star bene con se stessa, piacersi dopo aver ascoltato, per anni, le offese di chi l’ha derisa per i chili in più.

In un lungo post su Instagram aveva confidato le sue speranze e la sua rabbia: «Non venitemi a dire che una persona si opera di chirurgia bariatrica perché non sa fare la dieta perché vi spezzo la noce del collo. Lo schiaffo morale lo do a chi si è permesso di criticarmi per il peso, a chi si è permesso di prendermi in giro, a chi si è permesso di abbattermi moralmente» aveva scritto per spiegare che si trattava di una decisione meditata, anche dopo aver calcolato e accettato i rischi.

Tutto sembrava essere andato bene, Rosaria poteva ricominciare. Stava trascorrendo a casa la convalescenza, senza particolari disagi, fino alla notte di venerdì, quando si è sentita male: i familiari l’hanno accompagnata di corsa al “Curteri”, ma per la 22enne non c’è stato più nulla da fare. Che cosa sia andato storto per ora nessuno può dirlo. I genitori non si danno pace e vogliono vederci chiaro: hanno presentato una denuncia per accertare eventuali responsabilità.

Rosaria aveva una grande passione per la musica ed era una fan “sfegatata” di Emma Marrone come si intuisce dalla sua foto profilo di Facebook. L’aveva incontrata durante uno dei firma-copie che l’artista aveva fissato per presentare il suo nuovo album. Ora Rosaria non c’è più e la cantante salentina, appresa la notizia, ha voluto ricordarla su Twitter: «Ciao Rosaria Un bacio da parte mia e da tutta la #browncrew Sono senza parole».

Ciao Rosaria 💔

Un bacio da parte mia e da tutta la #browncrew

Sono senza parole. — Emma Marrone (@MarroneEmma) 9 giugno 2018

«Emma ti ringrazio…Hai avuto un pensiero per mia sorella. Non sai che immenso piacere Rosaria starà provando da lassù…Ti adorava e sono sicura che anche LÌ , lei continuerà a cantare tutte le tue canzoni… Grazie anche a nome della mia famiglia» ha risposto la sorella.

Ultima modifica: 10 giugno 2018 10:58