Emma Marrone vola a Tokyo con il papà: “Mi tiene la mano come quando ero bambina”

Il primo maggio sarà sul palco del concertone di Taranto che torna dopo un anno di assenza, ma nella ‘fitta’ agenda di impegni per la cantante salentina Emma Marrone spicca il nome di un’altra importante città da visitare: si tratta di Tokyo, dove si esibirà sul palco di «Italia, Amore mio! 2018» il più grande evento dedicato all’Italia nel Paese del Sol Levante.

Il live esclusivo è fissato per il 21 aprile, ma la bionda artista lanciata da Amici ha già fatto le valigie per raggiungere la capitale giapponese con un compagno di viaggio speciale come dimostra la foto, condivisa sui social.

«Sono pronta per affrontare questa nuova avventura. O forse no. Non lo so. Ma me la voglio godere fino in fondo» – ha scritto la cantante postando il ‘selfie’ insieme al papà che ha la fortuna di avere al suo fianco. «Mi tiene la mano come quando ero bambina. Sono al sicuro. Vado a cantare a Tokyo», ha aggiunto.

La rassegna sarà solo l’occasione per presentare al pubblico del posto il suo nuovo album «Essere Qui» che ha debuttato in Giappone il 13 aprile. Dopodiché, la cantante di “Effetto domino” volerà a Las Vegas dove il 25 è attesa alla Billboard Latin Music Week, realizzata grazie alla collaborazione di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e FIMI.

Tornerà “a casa” per la festa dei lavoratori, quando dovrà salire sul palco dell’evento di Taranto, piccolo antipasto del tour che partirà il 16 maggio dal Pala Lottomatica di Roma.

