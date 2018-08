Con l’Ensemble “Tito Schipa” Ruffano si trasforma per una notte in un palcoscenico a cielo aperto

Ruffano si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere, sabato 11 agosto, l’Ensemble “Tito Schipa”, un’orchestra diretta dal sassofonista Giampaolo Perrone e composta da diversi musicisti, tra i più bravi nel panorama artistico-culturale salentino.

Negli anni l’Ensemble è riuscita a conquistarsi un suo spazio grazie alle loro ‘sonorità’ uniche, frutto dell’incontro di più generi musicali diversi: dai classici internazionali ai brani tratti dal repertorio lirico, dalle colonne sonore di famosi film alla musica napoletana, senza dimenticare la musica jazz.

Un vero e proprio “viaggio” che coinvolge e strega il pubblico, anche il più esigente. La chiave di volta è rappresentata proprio dal sassofono di Perrone che consente di ‘trasmettere’ l’essenza artistica del gruppo. Non a caso, uno degli spettacoli più apprezzati dal pubblico è “Sax…lirica & song”.

Non è stato da meno, in termini di successo, «Note di luna calante», un omaggio agli artisti salentini Tito Schipa, Domenico Modugno, Nicola Arigliano, elaborati con nuovi arrangiamenti, in un percorso che unisce la storia antica e contemporanea di questa terra e dei suoi costumi, mixato con musiche e brani senza tempo, colorato negli anni più recenti dalla passione del tango.

L’appuntamento in Piazza del Popolo, alle ore 21.30, è solo una delle tappe del “Live Tour 2018” dell’Ensemble.

« La nostra musica – dichiarano – regala quella piacevole sensazione che testi, musica, colori, oggetti, luoghi, vino, cibo, corpi e sensualità si fondino ed attraversino, dando vita a nuovi ritmi e nuovi tempi di benessere ed ospitalità, materialità ed immaterialità tipici della terra salentina».

