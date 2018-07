“Faccio quello che voglio”, Rovazzi ingaggia i vip per il suo nuovo tormentone. Ci sono anche Emma e Al Bano

Fabio Rovazzi, quello che ha ‘straziato’ le orecchie degli intenditori con i tormentoni estivi non sa cantare. È stato detto e, se non bastasse, è stato ripetuto ogni volta che in radio, in discoteca o sulle spiagge venivano ‘pompate’ le sue canzoni, campioni di views. “Andiamo a Comandare” in primis, ma anche “Volare” con Gianni Morandi non è stata da meno.

Dopo il fiume di complimenti poco lusinghieri, il 24enne milanese sembra aver accettato l’idea di non avere talento, così ha deciso di rubare quello degli altri custodito in un blindatissimo caveau dei successi, (quasi) impossibile da violare. Inizia così, il videoclip di “Faccio quello che voglio” il nuovo singolo di Carlo Cracco, osp…Rovazzi che, inutile dirlo, ha già collezionato milioni di visualizzazioni su Youtube.

Quasi dieci minuti di azione, simpatia e facce note visto che, nel mini-cortometraggio scritto, diretto e montato dall’aspirante regista ogni tanto spuntano i volti dell’eterno ragazzo Gianni Morandi, di Carlo Cracco, della bellissima Diletta Leotta, di Massimo Boldi, Flavio Briatore, Eros Ramazzotti, Fabio Volo e Rita Pavone.

Non è finita, perché a completare la rosa di ‘ospiti’ ci sono anche Emma Marrone che presta la voce al refrain principale e Al Bano che fa un cameo con il protagonista. Cìè anche Nek, per citarli tutti, ma proprio tutti.

Ultima modifica: 15 luglio 2018 12:07