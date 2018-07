“Note e Voci dal Salento”, giunge alla finale regionale il festival che si conferma fucina di talenti

Domenica sera si è svolto l’ultimo e più importante appuntamento del Festival “Note e Voci dal Salento”. L’evento del patron Vito Antonazzi ha ospitato, coadiuvato dalla presenza imprescindibile di Rita Surdo, un’importante giuria, per decretare il miglior talento dell’edizione 2018.

I giurati

A decidere le sorti dei tanti giovani artisti che hanno partecipato: Francesco Ciccotti (presidente di giuria) autore di canzoni interpretate da talenti sbarcati da XFactor ad Amici. Nonché produttore discografico, A&R della società “Waves Music Center” che annovera tra le sue etichette “Redline Music” e direttore artistico e autore discografico come “da10production” e di case di produzione come “Golden Factory”; Roberta Bonanno, Cantante classificatasi 2° ad Amici nell’anno 2007/2008; Maurizio Ciardo, Segr. Prov. CISAL – SACS; Gabriele Margiotta, Segr. Citt. CISAL – SACS; Giorgio Mongelli, Musicista e produttore discografico della “Flagship Records”; Viviana Lapenna, Resp. Prod. “Flagship Records” e Luigi Mastria, Talent Scout.

La serata è stata affidata al presentatore Bruno Conte, il quale, dopo aver presentato la giuria, ha spiegato il modo in cui si sarebbe svolto la serata: tre le categorie in concorso e per ognuna ci sarebbe stato un vincitore. A questi tre premi, verranno aggiunti il premio del vincitore assoluto, il premio giornalistico “Leccenews24.it” e il premio “Flagship Records”. I tre premi aggiuntivi sono così distribuiti: Premio vincitore assoluto: borsa di studio in denaro; Premio giornalistico “Leccenews24.it”: pergamena celebrativa + intervista esclusiva; Premio “Flagship Records” buono omaggio per l’incisione di un singolo inedito

Le categorie in gara

Categoria Junior (7-13 anni); Categoria Senior e Categoria Inediti

Si è partiti dalla categoria Junior, composta da dieci concorrenti. Durante l’esibizione si è svolta una pausa utile a presentare i primi ospiti della serata: la scuola di danze orientali “Awalim”. Al termine è stato presentato il secondo ospite della serata, il comico Gabriele Marconi che ha intrattenuto il pubblico con diverse imitazioni. Da Maurizio Costanzo a Bruno Vespa.

Terminata la pausa con i primi ospiti, con le ultime performance della categoria “junior”.

La categoria junior

I dieci concorrenti sono stati: Alice Pezzuto con il brano: “Over the rainbow” di Judy Garland; Matteo Fasano con il brano: “What about us” di Pink; Amanda Migali con il brano “Disegno una notte tra le stelle” di Annalisa; Antonio Sergio con il brano: “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro; Margherita Colitti con il brano: “Non c’è” di Laura Pausini; Ilaria Cortese con il brano: “In cerca di te” di Simona Molinari; Gaia Creti “Il mondo prima di te” di Annalisa; Martina Piconese “E’ andata così” di Loredana Bertè; Valeria Totaro con il brano “Come un pittore” di Jarabe de palo e Modà e Sara De Bartolomeo con il brano “Aumm Aumm” di Teresa De Sio

Quindi, Bruno Conte ha introdotto la scuola di danza “Dimensione danza” della Maestra Lina Chiriatti che ha deliziato il pubblico presente con un affascinante spettacolo e l’illusionista – 2°classificato al concorso nazionale “Talentuosi d’Italia” – Yuri Cirillo, che dopo lo spettacolo ha ricevuto una vera e propria standing ovation. In ultimo, prima dell’inizio della categoria “senior”, Roberta ha per un attimo lasciato il posto in giuria, per guadagnare il centro del palco ed esibirsi nella canzone cantata da tutti: “A Natale puoi”.

Giunto il momento della seconda categoria, anche qui, i concorrenti in gara sono stati dieci. Suddivisi tra loro con l’esibizione degli ospiti delle due scuole di danza. In questa occasione è stata chiamata Martina Pianura che ha presentato in anteprima il suo inedito “Noi soltanto” scritto e prodotto da Francesco Ciccotti.

La categoria senior

I dieci concorrenti della categoria “senior” sono stati: Patrizia Marti con il brano “Un’emozione da poco” di Anna Oxa; Alessia Papadia con il brano “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante; Paolo Vergallo con il brano “Home” di Michael Bublè; Natalia Puglielli con il brano “Warrior” di Demi Lovato; Anna De Stradis con il brano “Bella ci dormi” del “Canzoniere Grecanico Salentino”; Federica Memmola con il brano “I’m outta love” di Anastacia; Simone Ciccarese con il brano “Nessun dorma” romanza per tenore tratta dall’opera “La Turandot” di Giacomo Puccini; Annika Barletta con il brano “Issues” di Julia Michaels; Claudia Urso con il brano “No Hero” di Elisa e Francesco Pio Lessone con il brano “Il diario degli errori” di Michele Bravi

Terminata la seconda categoria, il presentatore ha chiamato la giuria a esprimere il giudizio sulla serata e sui concorrenti in gara. Quello che si è evinto dalle loro parole, è stato il buon livello espresso da alcuni degli artisti in gara e il consiglio di essere più naturali e lasciar andare le emozioni durante le esibizioni.

La categoria inediti

Per l’ultima categoria i concorrenti in gara sono stati solamente tre: Renato Saracino con il brano “Un quarto di luna”; Fatima Rizzato con il brano “Come una favola” e Michel Bruno con il brano “Ed è cussine”

Prima dell’esito finale, c’è stato spazio per il maestro Antonio Ancora che ha duettato con il musicista Giorgio Mongelli in un brano dalla melodia molto piacevole Chiamala America, andando a confermare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, le sue grandi capacità che gli hanno consentito di vincere la prima edizione di XFactor.

Completate tutte le competizioni tra le varie categorie, è giunto, poi, il momento di decretare i vincitori che sono stati:

Per la categoria junior: Matteo Fasano; per la categoria senior: Simone Ciccarese e, infine, per la categoria inediti: Renato Saracino.

Vincitore dell’edizione 2018 del festival “Note e voci dal Salento”: Simone Ciccarese; vincitore del premio “Flagship Records” Federica Memmola e vincitore del premio giornalistico “Leccenews24.it” Claudia Urso.

In chiusura c’è stato ancora spazio per l’esibizione di Simone Ciccarese che ha festeggiato così il suo trionfo.

Riccardo Ciccarese

Ultima modifica: 31 luglio 2018 10:04