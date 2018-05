Si chiude a Napoli il tour di Emma Marrone: “sono stata brava”. Ora avrà tempo per il suo “fidanzato segreto”

Si chiude a Napoli il tour di Emma Marrone che ha infiammato i palazzetti di tutta Italia con i brani contenuti nell’ultimo album «Essere Qui», alternati ai suoi più grandi “successi”. Sette date, impegnative ed emozionanti finite al Pala Partenope, davanti ad un pubblico di casa che ha cantato con lei tutte le canzoni, fino a perdere la voce: Occhi Profondi, Schiena, La mia città, L’amore non mi basta.

Come è solita fare, la cantante salentina ha voluto condividere con i suoi fan le sensazioni provate una volta “calato il sipario”. Parole bellissime che, inutile dirlo, hanno fatto incetta di like e commenti.

«Finisce così. Mi avvolgono in un accappatoio e mi accompagnano in camerino. E nel tragitto chiedo a tutti: “sono stata brava?” “Ho cantato bene?”. Le risposte sono sempre positive. E io smetto di parlare per conservare la voce per il concerto successivo. Non sono tornata in camerino oggi. Sono in macchina verso casa con addosso ancora l’ultimo abito, non ho tolto nemmeno i tacchi alti. Voglio tornare a casa così. Come l’artista che avete visto in questo tour…» scrive la bella Emma che di strada ne ha fatta tanta quando ha vinto Amici, il talent di Maria De Filippi.

«Voglio guardarmi allo specchio e per la prima volta, in 34 anni, dirmelo da sola: “sì, sei stata brava”. Nonostante tutto, non hai mollato, a ogni concerto, al pubblico, hai regalato la parte migliore di te. Perché se la meritano tutta fino in fondo. Grazie a tutte le persone che sono venute ad applaudire in questo tour. A tutte le persone che hanno reso possibile questo show. Domani sarà un risveglio strano… torno presto» ha concluso.

Emma ha un fidanzato segreto?

Si chiude un bel capitolo per la cantante salentina che, in queste ore, sta infiammando anche il gossip. Da quando Verissimo ha lanciato una “succulenta” indiscrezione, infatti, non si parla d’altro. Pare che la ”Brown” non sia più single. Nella rubrica “giri di Valzer” della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, che ha chiuso la puntata (l’ultima della stagione) si è parlato di un fidanzato “segreto” che, la 34enne, tiene volutamente lontano dai riflettori. Sarà vero?

Ultima modifica: 29 maggio 2018 13:31