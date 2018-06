Fiocco rosa o azzurro? Giuliano Sangiorgi diventerà papà. L’annuncio a sorpresa sui social

Ha scelto un libro per condividere con i suoi tantissimi fan una bella novità: in casa Negramaro arriverà presto la cicogna. Il front-man della band salentina aspetta un figlio dalla compagna Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice.

Impossibile non recepire il messaggio davanti allo scatto con il volume di Pietro Cossa: «Niente Panico! Come sopravvivere alla paternità» accompagnato da una domanda che non lascia spazio ai dubbi: “Scegliamo il nome?”.

La coppia, che convive da diversi anni, da tempo progettava di “mettere su famiglia”. Giuliano, aveva confessato in un’intervista a Vanity Fair il desiderio di diventare padre: «Ilaria e io ne parliamo da un po’. Ma il dubbio è: io mi dico che lo voglio ma lo sento davvero questo desiderio o potrei vivere tutta la vita così? Non lo so. So solo che siamo pronti».

La compagna che ha sempre vissuto la storia con uno dei volti più amati del panorama musicale italiano attuale con discrezione ha risposto con un altra foto, in cui, sorridendo, mostra “Favole al telefono” di Gianni Rodari. «Questa storia non è ancora accaduta, ma accadrà sicuramente domani. Ecco cosa dice», ha scritto.

Al via il tour

Una lieta novella che arriva in un giorno importante per il gruppo salentino: è partito da Lignano Sabbiadoro il tour “Amore che torni tour” con cui i Negramaro proveranno a conquistare più importanti stadi italiani a suon di brani nuovi e ‘storici’. Il 27 giugno, toccherà allo stadio San Siro di Milano, il 30 all’Olimpico di Roma dove ad attenderli ci sarà l’amica e collega Emma Marrone che ha subito commentato la notizia dell’arrivo della “nipote”. Il 5 luglio sarà la volta di Pescara, l’8 luglio di Messina. Il live si concluderà davanti al pubblico di casa, il 13 luglio a Lecce.

Ultima modifica: 25 giugno 2018 14:33